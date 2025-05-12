Еще 120 человек в Риге смогут пройти бесплатные курсы латышского языка

На этих курсах планируется обучить не менее 120 рижан.

Курсы латышского языка могут бесплатно пройти жители, которые декларировали место жительства в Риге. На курсах язык будет осваиваться на уровнях A и B, и обучаться на них могут совершеннолетние рижане, за исключением школьников и безработных.

Информация о приеме заявок размещена на сайте apkaimes.lv в разделе "Интеграция".

Как отметили в Рижской думе, возможность организовать дополнительные бесплатные группы по изучению латышского языка появилась благодаря сэкономленным в ходе конкурса средствам.

Во время приема заявок на курсы в январе все места в группах были заполнены в течение одного дня.

Рижское самоуправление проводит конкурс на организацию курсов латышского языка для рижан с 2011 года. За это время благодаря софинансированию самоуправления знания языка до уровня A и B улучшили 16 000 рижан.

