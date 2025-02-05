Очередной приступ экобезумия

С 1 января 2025 года, по правилам ЕС, старую одежду больше нельзя выбрасывать в обычные отходы — теперь ее нужно сдавать в контейнеры для переработки. Однако это только начало. Немецкое издание Ausnews сообщает, что Еврокомиссия планирует ввести еще один запрет: в будущем популярный хлопок, используемый для изготовления футболок, рубашек, детской одежды, джинсов и свитеров, может быть запрещен в целях заботы об экологии.

В соответствии с планами еврочиновников по созданию экономики замкнутого цикла, к 2030 году хлопок может практически исчезнуть из состава джинсов и футболок. Несмотря на то что хлопок является натуральным материалом, его выращивание ставит перед окружающей средой огромные вызовы. По оценкам, для производства 1 кг этого сырья требуется около 10 000 литров воды.

Кроме того, чтобы обеспечить высокую урожайность, фермеры используют большое количество химикатов и пестицидов, загрязняющих почву и грунтовые воды. В результате регионы, известные производством хлопка, такие как Индия, Китай или Египет, сталкиваются с деградацией окружающей среды.

В эпоху растущей экологической осознанности переработка отходов стала одним из приоритетов политики ЕС. Согласно планам, к 2030 году более половины производимых материалов должны быть полностью пригодны для переработки. Однако хлопковые волокна слишком хрупкие для эффективной переработки, что не соответствует стандартам цикличной экономики.

А что же предлагают взамен? В первую очередь — синтетические материалы из переработанных отходов. Это сырье, полученное из переработанных пластиковых бутылок (PET) или текстильных отходов. Оно имеет низкую себестоимость и вполне сгодится для изделий экономкласса. Для более состоятельных слоев населения производители экспериментируют с биодеградируемыми тканями — например, из водорослей или мицелия (грибницы).

Подозрительный блеск футболки

Большинство потребителей знает, что значит носить синтетику. Теперь все ищут изделия из хлопка, пока эту ткань не запретили. Но остались ли изделия из 100-процентного хлопка? В редакцию обратилась наша читательница Кристина, чтобы рассказать о своих злоключениях.

В магазине одной крупной торговой сети она присмотрела футболку, решив сделать подарок сыну. На этикетке крупными буквами было указано, что ткань — 100–процентный хлопок. Уже дома она обратила внимание на то, что на солнце футболка как–то подозрительно блестит. Раньше читательница работала на фабрике «Аврора» и отлично знала, что блеск хлопковой материи не свойственен, а вот для искусственных материалов это характерная черта.

Чтобы обнаружить ее присутствие, существует весьма популярный способ, которым Кристина и воспользовалась. Она выдернула из бокового шва ниточку и подожгла ее. Ниточка горела как настоящая синтетика. Она медленно плавилась, скручиваясь и испуская черный дым с неприятным запахом. А ведь хлопковые ткани, наоборот, сгорают очень быстро, практически не оставляя неприятного запаха.

Возмущенная читательница отправилась в магазин, чтобы сдать фальсифицированную вещь и получить обратно деньги. Но ее поход окончился безрезультатно. Футболку китайского производства принимать напрочь отказались: мол, по имеющимся у них документам, предмет одежды пошит из натуральной хлопковой ткани, и если потребитель им не верит, то может отдать вещь на экспертизу, естественно, за свой счет. Если там докажут, что производитель сфальсифицировал свой товар, то можно будет вести речь о возвращении денег за некачественный товар.

Химия присутствует всегда

Даже если одежда действительно изготовлена из 100–процентной хлопковой ткани, различных химических веществ в ней предостаточно. К примеру, сделать хлопок немнущимся можно с помощью химии, вымочив полотно в растворе органического полимера. Тогда ткань долго не будет сминаться даже на выходе из стиральной машинки.

Формулу раствора и последовательность циклов нагревания и охлаждения берегут как коммерческую тайну, но результат всегда один: 100–процентное хлопковое полотно, которое не сминается ни при стирке (в деликатном режиме), ни при носке. Узнать такую ткань можно по этикетке Non Iron. Одежду, сшитую по схожим технологиям, все–таки нужно гладить, но разглаживается она очень легко и быстро.

Хлопковая ткань сама по себе довольно мягкая, но до нежного шелка или кашемира без специальной обработки ей все–таки далеко. Для дополнительного смягчения хлопковое полотно подвергают мерсеризации: на короткое время погружают в раствор сильной щелочи, а затем промывают водой.

Щелочь растворяет самые тонкие ниточки, составляющие волокна, и делает нить гладкой. Мерсеризация сокращает площадь ткани, поэтому для предотвращения усадки полотно во время процедуры растягивают, что и придает ткани дополнительный блеск.

Визуальный отбор

Помимо поджигания ткани существуют и более безопасные способы определения наличия в ткани продуктов органической химии. Самым характерным признаком синтетических волокон является их способность скатываться. В результате образуются всем известные катышки, от которых модники пытаются избавиться при помощи специальной машинки. На свитерах, которые сейчас повсеместно вяжут из синтетических тканей, чаще всего из акрила, они появляются очень быстро.

У новой вещи эти катышки тоже есть, но они едва заметны. Это главное доказательство того, что вы держите в руках ткань, в составе которой преобладают нити искусственного происхождения. К тому же дополнительно потребитель может оценить, как долго майка или сарафан висели на вешалке в магазине. Полиэстер на цветных полотнах выдает своеобразный серый оттенок. На поверхности можно заметить легкое запыление. Конечно же, это не от того, что ткань действительно загрязнилась. Так отражается свет от полиэстеровых волокон.

Всё не так страшно

На самом деле не так и плохо, что в состав тканей, помимо натуральных волокон, входят синтетические. Присутствие примесей допустимо, если они не превышают 30%. Искусственные нити в материал добавляют по технологии, и характеристики от этого существенно не меняются. Полотно становится гладким, меньше мнется, сшитую из него одежду приятно носить, она легко отстирывается. К тому же попробуйте–ка покататься на горных лыжах в пальто из шерсти или поплавать в бассейне в шелковых плавках.

Да, большинство современных синтетических волокон производится в заводских условиях из продуктов переработки нефти, газа, угля. Может быть, это звучит немного устрашающе, но современные технологии позволяют значительно снизить или вовсе исключить вредное воздействие тканей. Зато вы получаете вещи, которые сохнут в считаные часы, не снашиваются, не промокают и не впитывают пот, а выводят его наружу.

Практически все мировые бренды в той или иной степени используют синтетические волокна при производстве повседневной одежды. И делают они это вовсе не для удешевления, а чтобы ваши куртки и термобелье были практичными и удобными.

Александр ФЕДОТОВ