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ЕС обязан усилить свою готовность к возможным ЧС: Цепуритис о национальном позиции Латвии

Редакция PRESS 13 февраля, 2025 12:11

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LETA

Европейский Союз обязан усилить свою готовность к возможным чрезвычайным ситуациям, подчеркнул председатель Комиссии по европейским делам Сейма Латвии Эдмундс Цепуритис. В среду, 12 февраля, депутаты комиссии утвердили национальную позицию Латвии по докладу "Безопасность вместе: укрепление гражданской и военной готовности в Европе".

Доклад, подготовленный бывшим президентом Финляндии Саули Нийнистё по поручению главы Европейской комиссии, анализирует текущее состояние ЕС в области безопасности и предлагает решения для повышения его устойчивости к военным угрозам и чрезвычайным гражданским ситуациям.

Отсутствие единого подхода

В документе указывается, что в ЕС пока нет четко определённого курса и комплексного подхода к укреплению готовности, в том числе к пандемиям и биотехнологическим угрозам, усугубляемым изменением климата. Недостаточная координация между гражданскими и военными структурами, а также нехватка доверия и сотрудничества между государствами-членами создают дополнительные риски. Кроме того, в докладе отмечено отсутствие четких механизмов взаимодействия между государственным и частным секторами, а уровень осведомленности населения о своей роли в кризисных ситуациях остается низким.

Рекомендации по укреплению безопасности

Среди предложений, изложенных в докладе, выделяются:

  • активизация сотрудничества между странами ЕС;
  • проведение регулярных учений на уровне ЕС по принятию стратегических решений и координации действий;
  • усиление взаимодействия между ЕС и НАТО;
  • развитие структур разведывательных служб ЕС и повышение их координации;
  • укрепление устойчивости к гибридным угрозам;
  • создание программы развития гражданской безопасности;
  • расширение сотрудничества между государственным и частным секторами;
  • увеличение финансирования оборонного сектора и внедрение инновационных финансовых инструментов.

Роль гражданского общества

Участники заседания отметили, что ключевым элементом кризисного управления остается информированность общества, его готовность, устойчивость и способность действовать в экстренных ситуациях. Также была подчеркнута важность роли неправительственных организаций в коммуникации с населением и необходимость стратегических инвестиций в гражданскую защиту.

Финансирование и долгосрочные решения

Для эффективного преодоления кризисов на уровне ЕС необходимы стабильные и достаточные финансовые ресурсы. Депутаты отметили, что эти средства должны быть заложены в новой многолетней финансовой программе ЕС, а также подчеркнули важность привлечения капитала с финансовых рынков, например, посредством выпуска облигаций ЕС для нужд обороны.

Кроме того, подчеркивалась необходимость избегать дублирования работы, уже проводимой в рамках НАТО, и учитывать национальные особенности каждой страны в вопросах безопасности.

Таким образом, формирование единой и действенной стратегии реагирования на кризисы становится одной из ключевых задач ЕС, требующей консолидации усилий всех государств-членов.

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