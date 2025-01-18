Эпидемия гриппа в Латвии длится уже месяц; бесплатных вакцин не хватает, есть первые жертвы

«В третьем по величине городе Латвии бесплатные вакцины от гриппа не доступны никому, кто имеет на это право. Никому. С октября звоню в места вакцинации в Лиепае. Ответ всегда один — позвоните через две-три недели, может, будет. Я вчера сходила за плату», — пожаловалась в соцсети "Х" лиепайчанка.

Как пояснили Латвийскому радио в SPKC, все вакцины от гриппа были распределены в ноябре. Чтобы подать заявку на финансируемую государством вакцинацию от гриппа, необходимо обратиться к семейному врачу или зарегистрироваться на сайте manavakcina.lv.

SPKC также сообщил, что в каждом из восьми медучреждений Лиепаи в настоящее время доступно более пяти вакцин. Если пациент не смог получить прививку, существует вероятность, что эти дозы зарезервированы для других людей.

Ближайшим к Лиепае местом, где можно получить вакцину, является Гробиня.

По словам эпидемиолога SPKC Карины Венедиктовой, нынешняя интенсивность гриппа примерно такая же, как и в другие года. Число клинически подтвержденных случаев гриппа за последние недели увеличилось. Грипп распространился не только в Риге, но и в других латвийских городах. Заболеваемость растет во всех возрастных группах.

«В больницах, участвующих в мониторинге, число госпитализированных с тяжелыми острыми респираторными инфекциями пациентов тоже возросло в последние недели года, достигнув на 52-й неделе самого высокого показателя с начала сезона — 8,1%. Однако в целом доля госпитализированных в текущем сезоне больных с тяжелыми острыми респираторными инфекциями не превышает, например, показателей прошлого года за аналогичный период», — сказала Венедиктова.

По данным SPKC, во вторую неделю 2025 года получены сведения о двух случаях смерти больных гриппом типа А. Всего же с начала гриппозного сезона умерло шесть человек, у кого был подтвержден диагноз «грипп». Все умершие были старше 60 лет, у всех имелись хронические заболевания.

В SPKC пояснили, что в основном среди умерших — невакцинированные люди. В прошлые годы этот фактор тоже прослеживался. Зимой 2023-24 года скончалось 106 больных гриппом. В этом сезоне ведется эпидемиологический мониторинг — отслеживается статус вакцинации заболевших, поддерживается связь с лечебными учреждениями, чтобы получить всестороннюю информацию, сообщила Карина Венедиктова. Позднее эти данные будут отражены в эпидемиологических бюллетенях SPKC.

В конце прошлого года кабинеты семейных врачей получили меньше доз вакцины, порой даже на 100 меньше, чем указывали в заявках. И на всех вакцины не хватит: общий дефицит составляет 10%. Спрос на прививки сейчас выше, чем возможности.

Национальная служба здоровья поясняет, что «согласно имеющемуся финансированию и спросу» она заключила на сезон 2024-25 года договоры на поставки 124 тысяч 720 доз вакцины от гриппа. Еще 5900 доз приобретено в рамках договоров дополнительно. Эти вакцины годны только в течение сезона и каждый раз производятся только в заказанном объеме. Для каждого сезона разрабатываются свои вакцины, которые приспособлены к типу вируса, и в таком составе, который рекомендован Всемирной организацией здравоохранения.