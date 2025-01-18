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Эпидемия гриппа в Латвии длится уже месяц; бесплатных вакцин не хватает, есть первые жертвы

© Lsm.lv 18 января, 2025 16:49

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Интенсивность эпидемии гриппа в этом году в Латвии — на уровне прежних лет, она длится уже месяц. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC), в этом году закуплено свыше 124 тысяч доз вакцины от гриппа. Зарегистрированы и первые случаи летальных исходов, причем большинство умерших пациентов не были привиты, сообщает Латвийское радио.

«В третьем по величине городе Латвии бесплатные вакцины от гриппа не доступны никому, кто имеет на это право. Никому. С октября звоню в места вакцинации в Лиепае. Ответ всегда один — позвоните через две-три недели, может, будет. Я вчера сходила за плату», — пожаловалась в соцсети "Х" лиепайчанка.

Как пояснили Латвийскому радио в SPKC, все вакцины от гриппа были распределены в ноябре. Чтобы подать заявку на финансируемую государством вакцинацию от гриппа, необходимо обратиться к семейному врачу или зарегистрироваться на сайте manavakcina.lv.

SPKC также сообщил, что в каждом из восьми медучреждений Лиепаи в настоящее время доступно более пяти вакцин. Если пациент не смог получить прививку, существует вероятность, что эти дозы зарезервированы для других людей.

Ближайшим к Лиепае местом, где можно получить вакцину, является Гробиня.

По словам эпидемиолога SPKC Карины Венедиктовой, нынешняя интенсивность гриппа примерно такая же, как и в другие года. Число клинически подтвержденных случаев гриппа за последние недели увеличилось. Грипп распространился не только в Риге, но и в других латвийских городах. Заболеваемость растет во всех возрастных группах.

«В больницах, участвующих в мониторинге, число госпитализированных с тяжелыми острыми респираторными инфекциями пациентов тоже возросло в последние недели года, достигнув на 52-й неделе самого высокого показателя с начала сезона — 8,1%. Однако в целом доля госпитализированных в текущем сезоне больных с тяжелыми острыми респираторными инфекциями не превышает, например, показателей прошлого года за аналогичный период», — сказала Венедиктова.

По данным SPKC, во вторую неделю 2025 года получены сведения о двух случаях смерти больных гриппом типа А. Всего же с начала гриппозного сезона умерло шесть человек, у кого был подтвержден диагноз «грипп». Все умершие были старше 60 лет, у всех имелись хронические заболевания.

В SPKC пояснили, что в основном среди умерших — невакцинированные люди. В прошлые годы этот фактор тоже прослеживался. Зимой 2023-24 года скончалось 106 больных гриппом. В этом сезоне ведется эпидемиологический мониторинг — отслеживается статус вакцинации заболевших, поддерживается связь с лечебными учреждениями, чтобы получить всестороннюю информацию, сообщила Карина Венедиктова. Позднее эти данные будут отражены в эпидемиологических бюллетенях SPKC.

В конце прошлого года кабинеты семейных врачей получили меньше доз вакцины, порой даже на 100 меньше, чем указывали в заявках. И на всех вакцины не хватит: общий дефицит составляет 10%. Спрос на прививки сейчас выше, чем возможности.

Национальная служба здоровья поясняет, что «согласно имеющемуся финансированию и спросу» она заключила на сезон 2024-25 года договоры на поставки 124 тысяч 720 доз вакцины от гриппа. Еще 5900 доз приобретено в рамках договоров дополнительно. Эти вакцины годны только в течение сезона и каждый раз производятся только в заказанном объеме. Для каждого сезона разрабатываются свои вакцины, которые приспособлены к типу вируса, и в таком составе, который рекомендован Всемирной организацией здравоохранения.

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