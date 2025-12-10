Эпидемия гриппа уже накрыла Великобританию — что советуют медики?

H3N2 — это разновидность гриппа A, которая легко мутирует, поэтому иммунитет от прошлогодних заболеваний или даже от вакцины может работать слабее. Симптомы похожи на обычный грипп: высокая температура, сильная слабость, ломота, кашель и насморк. Болезнь развивается резко, что отличает её от простуды. Особенно тяжело переносят грипп пожилые люди, беременные женщины, маленькие дети и люди с хроническими проблемами со здоровьем.

Распространение вируса ускорили холодная погода, большое количество людей в помещениях и то, что многие не сталкивались с гриппом последние годы, поэтому общий иммунитет стал слабее. Учёные также сообщили, что штамм уже успел получить несколько новых мутаций.

Врачи советуют тем, кто имеет право на бесплатную прививку, сделать её как можно скорее. По данным британских специалистов, нынешняя вакцина снижает риск тяжёлых осложнений, особенно у детей. Дополнительно помогают простые меры: проветривание, мытьё рук и маска, если человек чувствует себя плохо.

Большинству людей грипп приносит лишь несколько неприятных дней, но для уязвимых групп он может быть опасен. Поэтому медики просят относиться к симптомам внимательно и не затягивать с обращением за помощью, если состояние ухудшается.