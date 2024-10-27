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Элита Вейдемане: Извинится ли Кирштейнс перед «Прогрессивными» за отсутствие мозгов? — «Неаткарига»

Neatkarīgā Rīta Avīze 27 октября, 2024 14:33

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"С виду молодые, а мозга нет", - с характерной для него иронией депутат Сейма Александр Кирштейнс "приканчивает" речь о предложении депутатов из фракции "Прогрессивных" разрешить голосовать на выборах в самоуправления с 16-летнего возраста. "Прогрессивные" оскорбились насчет отсутствия мозга (и не только насчет этого) и пожаловались на Кирштейнса в комиссию по мандатам, этике и заявлениям на его речь на заседании Сейма. Комиссия будет копаться в "преступлениях" Кирштейнса в начале ноября.

При рассмотрении поправок к Закону о выборах в самоуправления в связи с предложением предоставить право голоса с 16 лет, Кирштейнс сказал следующее: "Это очень хороший закон для промывания мозгов. Там нужны идиоты без социальной ответственности, без мышления и без образования. Так что голосуйте и демонстрируйте свою глупость здесь. С виду молодые, а мозга нет!"

По-гречески слово "идиотес" означает неумелый индивид. Очевидно, именно это имел в виду Кирштейнс, будучи образованным человеком. Чему тут так уж яро возмущаться президиуму Сейма, который аж подскочил, услышав оценку части 16-летних, которым прогрессисты собираются предоставить право голосовать с 16 лет? Ирония и сарказм сквозили и в предложении Кирштейнса разрешить приобретать и пить водку с 16 лет - и то правда, почему сейчас это разрешено только с 20-летнего возраста? Голосовать на выборах будет разрешено, а водку пить - нет? Несправедливо по отношению к социально зрелым личностям!

Кирштейнс употребил также сравнение с хунвейбинами - группировкой радикализированных школьников и студентов в прежние времена в Китае: "Ну, по лицам похожи на вас! Это для вас комплимент. Я думал, что молодые, 16-летние, что вы хорошо выглядите. Я, конечно, могу извиниться, что это высказывание можно не так понять". Депутат Сейма и товарищ председателя Сейма Антонина Ненашева ("Прогрессивные") восприняла это сравнение и комплимент моложавому виду как оскорбление.

Еще депутаты были недовольны высказываниями Кирштейнса о социальной зрелости молодых мам: "Как эти девушки будут голосовать (...), если они даже не знают толком, кто отец, когда у нее врач спрашивает, от которого отца, она даже сказать не может". Кирштейнс обратил внимание на то, что в 2021 году 443 школьницы в возрасте от 10 до 19 лет родили детей. Кирштейнс делает вывод: а почему же прогрессисты не могут предложить избирательное право уже с 10, ну, хорошо, с 12 лет? Рожать может - значит, и голосовать тоже сможет.

За все это Кирштейнса будут "прожаривать" на вышеупомянутой комиссии. "Ничего там не будет, - ответил он в беседе с "Неаткаригой", - ничего эта комиссия не может сделать. А эти жалобщики сами не знают, за что на меня жалуются. В заявлении написано, что я якобы нарушил 8-ю статью кодекса депутатской этики. А в ней сказано, что нельзя указывать национальность, расу, ориентацию и что-то там еще. Я якобы сказал, что хунвейбины были такими же молодыми, как Ненашева. Но ведь это же комплимент!"

Как уже упоминалось, Кирштейнс говорил об идиотах, и это он тоже пояснил: "Надо знать, что 27 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет сейчас не учатся и не работают. Сюда входит группа от 16 до 18 лет, у которых на данный момент нет права голоса. По-латыни "идиот" означает - тот, кто не ориентируется в политике. Ну, и как тогда они будут голосовать? Может быть, пусть лингвисты проанализируют значение этого слова".

Кирштейнс не отказался поиронизировать и о том, что заявление в комиссию подписали не только трое коалиционных, но и двое оппозиционных депутатов - Эдвард Смилтенс и Янис Грасбергс: "Что они делают? Подлизываются?"

Еще один раз, когда Кирштейнса вызывали на эту комиссию, был тогда, когда он говорил о "запрещенных словах" - "жид", "негр" и т.д. "Что ж нам теперь делать? Переименовывать книги? Например, как теперь называть "Десять негритят" Агаты Кристи?"

Что может сделать комиссия по мандатам, этике и заявлениям? "Комиссия может высказать депутату устное замечание, может - письменное. Самая тяжкая кара - опубликовать это замечание в Latvijas Vēstnesis. Вот если депутат устроит драку или другие беспорядки на заседании Сейма, тогда уже серьезнее. Когда-то выдворенный Гобземс не стал покидать заседание Сейма", - объясняет Кирштейнс.

Готовится ли Александр Кирштейнс извиняться на заседании комиссии? "Не понимаю, перед какой конкретно группой извиняться?" - недоумевает он. Если честно, автору тоже неясно, кому и за что извиняться. Иногда кажется, что депутатам просто нечего делать, поэтому придумываются разные развлечения, которые должны заполнить иначе довольно-таки унылые депутатские будни.

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