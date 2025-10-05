Экономист о росте цен на продукты: «Мы — абсолютные чемпионы Евросоюза»

Штейнбука напомнила, что правящая коалиция недавно договорилась о временном (на полтора года) снижении НДС на продукты питания. Если же посмотреть на такие продовольственные товары, как яйца, птичье мясо, хлеб и молоко, то, по словам эксперта, цены на яйца и мясо птицы в последнее время росли просто в ненормальном темпе - на 26% за один месяц.

"Связано ли это с благополучием кур, трудно сказать - может быть, мы о курах заботимся больше, чем о людях. Может, связано, а может, и нет. Но в любом случае цены растут, на продукты в целом в августе цены выросли на шесть процентов, и по росту продуктовых цен мы - абсолютные чемпионы Евросоюза.

Так что инициатива Минэкономики идёт параллельно, например, с инициативой в Швеции, где тоже понизили НДС на отдельные товары и тоже на определённое время, мне кажется, на год. Даст ли это эффект - это опять-таки другая история. Этот эффект может быть распределён между торговцами и потребителями. И если торговцы присвоят больше половины, то сухой остаток таким хорошим не будет. Там нужен был надзор, но каким образом его осуществлять, не знаю", - рассуждает экономист.