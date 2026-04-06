Экипаж «Ориона» увидел часть Луны, ранее недоступную для глаз человека (ВИДЕО)

6 апреля, 2026 12:42

Наука 0 комментариев

В субботу астронавты космического корабля миссии "Артемида II" готовились к долгожданному облету Луны, в том числе изучали особенности поверхности, которые им предстоит сфотографировать и проанализировать в ходе полета.

По данным НАСА, в субботу астронавты находились на расстоянии примерно 272 тысяч км от Земли и в 178 тысячах км от Луны.

Следующая важная веха 10-дневного путешествия ожидается в ночь с воскресенья на понедельник, когда астронавты войдут в "лунную сферу влияния" - когда притяжение Луны к космическому кораблю будет сильнее, чем земное.

Если все пройдет согласно плану, то во время полета "Ориона" вокруг Луны астронавты смогут установить рекорд, удалившись от Земли на самое большое расстояние, чем любой представитель человечества ранее.

По словам представителей НАСА, астронавты начали свой день с завтрака, включавшего яичницу и кофе, и проснулись под мелодию популярной песни Чаппелл Рон "Pink Pony Club".

"Моральный дух на борту высок", - сообщил командир Рид Уайзман, когда начался рабочий день космического экипажа.

Отец двоих детей был в приподнятом настроении отчасти потому, что у него была возможность поговорить со своими дочерьми из космоса.

"Мы здесь, наверху, мы так далеко, и на мгновение я воссоединился со своей семьей, - сказал он на пресс-конференции в прямом эфире. - Это был величайший момент в моей жизни".

Уайзман вместе с американскими астронавтами Кристиной Кох и Виктором Гловером, а также канадцем Джереми Хансеном совершает историческое путешествие вокруг Луны.

Этот подвиг Уайзман назвал "геркулесовым", напомнив, что человечество не совершало уже более полувека.

Позже в субботу Гловер должен был провести демонстрацию ручного пилотирования, чтобы предоставить НАСА больше данных о работе космического корабля в открытом космосе.

После этого экипаж планировал просмотреть свой контрольный список для документирования опыта путешествия вокруг Луны.

Астронавты прошли геологическую подготовку, чтобы иметь возможность фотографировать и описывать лунные объекты, включая древние лавовые потоки и ударные кратеры.

Они увидят Луну с уникальной точки обзора по сравнению с миссиями "Аполлон" 1960-70-х годов.

Полеты "Аполлонов" проходили на высоте около 70 миль над лунной поверхностью, экипаж "Ориона" будет находиться на расстоянии чуть более 4 000 миль. Это позволит им увидеть всю поверхность Луны, включая области вблизи обоих полюсов.

Никогда ранее не виденная

Но астронавты "Артемиды-2" уже открыли совершенно новые перспективы. "Прошлой ночью мы впервые увидели обратную сторону Луны, и это было просто потрясающе", - сказал Кох, специалист миссии, во время прямого интервью из космоса.

 

Джон Ханикатт, руководитель программы НАСА SLS (Space Launch System), поделился на брифинге в субботу новым изображением, переданным астронавтами.

"В крайнем левом углу видны такие участки Луны, которые до вчерашнего дня люди никогда не видели своими глазами", - сказал Ханикатт, пояснив, что ранее этот район был видимым только для роботов-космонавтов.

Экипаж "Артемиды II" был занят фотографированием, в том числе с помощью смартфонов, которые НАСА недавно разрешило брать с собой на борт космических кораблей.

Ранее космическое агентство уже публиковало снимки с корабля Orion, на которых был запечатлен вид Земли с ее синими океанами и клубящимися облаками.

Миссия "Артемида II" - часть долгосрочного плана по возвращению на Луну с целью создания постоянной лунной базы, которая станет платформой для дальнейших исследований.

Это путешествие к спутнику Земли требует серьезной подготовки. У современных астронавтов еще есть возможность воплотить в жизнь детские мечты о космических полетах на Луну.

"Я чувствую себя здесь как маленький ребенок", - поделился недавно своими впечатлениями Хансен, описывая радость полета.

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (1)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

