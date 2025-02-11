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Его даже нет в кабинете! Лиепайский травматолог принимает пациентов через экран, пока сам занимается спортом

Редакция PRESS 11 февраля, 2025 13:08

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Bez Tabu/TV3

В Лиепае крайне сложно попасть к травматологу, а единственный более менее доступный специалист, как оказалось, принимает в местной поликлинике онлайн, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

И пациенты выясняют это не сразу.

«Его даже нет в кабинете! Он разговаривает с тобой через экран, при этом сам идет по беговой дорожке», — рассказала программе Алисе.

"Принемая во внимание, что врачу нравится не только бегать, то и плавать, изображение на экране может со временем меняться", - шутят удивленные пациенты.

Другую пациентку, Монту, удивило объявление на двери кабинета: если пациент хочет личный осмотр, нужно заплатить 120 евро.

«Я обратилась в Инспекцию здравоохранения, и там мне ответили, что это допустимо, поскольку государство не регулирует частную практику. Получается, если хочешь, чтобы врач был на месте, плати внушительную сумму», — возмущается она.

Алисе считает, что такой подход демонстрирует отношение доктора к пациентам.

«Это выглядит как высокомерие. Кажется, что врач просто не считает тебя достаточно важным, чтобы присутствовать лично», - жалуется она.

Представитель Национальной службы здравоохранения Синтия Кайиня пояснила, что подобная практика появилась во время пандемии Covid-19 и с тех пор используется регулярно.

Профессор Марис Таубе, член правления Латвийской ассоциации врачей, отметил, что четких требований к формату консультаций нет. «Главное, чтобы условия приема не вызывали у пациента сомнений в профессионализме врача и качестве оказанных услуг», — подчеркнул он.

Сам врач - Агрис Мертенс объяснил, что его метод работы направлен на сокращение очередей и упрощение доступа к медицинской помощи.

«Наша цель — максимально уменьшить время ожидания приема. К тому же, во многих случаях врачу вообще не нужно присутствовать физически. Главное — правильно назначить тактику лечения», — пояснил он.

По словам Мертенса, латвийцы зачастую скептически относятся к новшествам, однако дистанционные приемы он практикует уже полгода, и пациенты ими довольны.

В кабинете всегда есть помощник врача, который все делает по инструкции Мертенса.

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