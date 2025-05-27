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Латышей не берут на работу из-за незнания русского или по другой причине? Латыш поспорил с Лангой

Редакция PRESS 27 мая, 2025 13:17

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LETA

Движению дерусификации уже три года, об этом в своем Твиттере сообщила идейная вдохновительница аткриевошаны - поэтесса Лиана Ланга. Но праздник сильно омрачает тот факт, что "воз и ныне там" - при приеме на работу в сферу обслуживания у латышей все еще требуют знание русского языка. 

Ланга отметила, что благодаря усилиям её кампании, роль латышского языка в обществе повысилась, а у неговорящих на латышском или владеющих госязыком плохо - появился дискомфорт. Правительство и основное образования - полностью дерусифицированы. А латышам так удалось вернуть себе украденное у них общественно пространство.

Но радость Ланги от содеяно омрачают комментарии её подписчиков, которые сообщают, что латыши не могут устроить в Латвии на работу даже грузчиком без знания русского языка.

"Я знаю одного латыша, молодого человека со степенью бакалавра, который уже полгода не может устроиться на работу, потому что от него везде негласно требуют знать русский язык. Он не знает русского языка", - жалуется Ланга.

"Моего крестника никто не хочет брать на работу на склад, потому что, гляди-ка, он не говорит по-русски. Тоже самое происходит тогда, когда паренек пытается пойти на работу в Rimi, Maxima и т.п. Везде ему дают понять, что без русского языка не обойтись. Абсурд. Кретинизм. Усталость", - написали в комментариях люди.

При этом бывают и другие варианты. Один мужчина рассказал, что прямо сообщил коллегам о том, что до окончания войны он не будет говорить на русском. И эту его позицию поняли. Затем он сменил работу и на новой все, в том числе русские, говорили с ним только на латышском языке, включая босса.

"... русские предприниматели не глупы. Если они увидят, что вы действительно профессионал в своем деле, язык не будет иметь значения. Если человек недостаточно хорош, то можно пристать к языку", - объясняет Юрис.

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