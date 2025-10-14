Движение поездов на участке Асари-Кемери будет закрыто до начала ноября

Таким образом, пассажирские перевозки на данном участке железной дороги будут организованы автобусами, а поезда в этот период будут ходить реже.

LDz сообщает, что в связи с продолжением модернизации электрифицированной сети второй этап строительства начнется в пятницу, 17 октября, и до конца апреля 2026 года отдельные участки путей будут периодически закрываться для проведения строительных работ, а движение поездов будет ограничено.

Движение поездов на линиях Рига-Дубулты и Дубулты-Рига во время ремонтных работ будет осуществляться с обычной интенсивностью: в часы пик, когда наблюдается наибольший пассажиропоток, поезда будут ходить примерно каждые 15 минут, в остальное время — каждые 30 минут.

Движение поездов от Дубулты до Слоки в обоих направлениях сократится примерно с двух поездов в час до одного. Движение поездов до Тукумса останется на прежнем уровне.

На третьем этапе строительных работ, который ориентировочно пройдет с 6 ноября по 10 декабря, будет снижена интенсивность движения поездов на участке Майори-Слока, а параллельно с движением поездов на этом участке пассажирам будут доступны автобусные перевозки.

LDz подчеркивает, что модернизацию контактной сети от Иманты до Слоки на Тукумской линии планируется завершить в первой половине 2026 года. Строительные работы будут организованы поэтапно, и для каждого из них будут установлены различные ограничения движения поездов.

Также в ходе проекта будет проведена реконструкция контактной сети и подсистем сигнализации на участке Рига-Земитаны, в связи с чем с 17 октября текущего года ожидаются изменения в движении поездов также на железнодорожных линиях Валга и Скулте.

Во время строительных работ один путь на участке Земитаны–Чиекуркалнс будет закрыт до 21 ноября. Интенсивность движения поездов на этих линиях останется неизменной, при этом LDz призывает пассажиров обратить внимание на изменения в расписании движения поездов на линиях Валга и Скулте.

Ранее сообщалось, что LDz начала работы по модернизации электрифицированной сети, учитывая, что в настоящее время большая часть общей протяженности контактной сети железных дорог превысила свой технический эксплуатационный срок.

Проект модернизации и развития электрифицированной сети железных дорог предусматривает реконструкцию контактной сети и реконструкцию подсистем СЦБ на участке Рига-Земитаны, строительство и реконструкцию контактной сети и реконструкцию подсистем СЦБ на участке Засулаукс-Болдерая, а также реконструкцию контактной сети и реконструкцию подсистем СЦБ на участке Иманта-Слока.

Работы будут проводиться поэтапно, в том числе в вечернее и ночное время, а в определенные периоды будет изменено расписание движения пассажирских поездов.

В ходе реализации проекта в общей сложности будет электрифицировано и модернизировано для пассажирских перевозок около 100 километров железнодорожных линий.

Агентство LETA уже сообщало, что в связи с ремонтными работами в движении поездов в тукумском направлении до четверга, 16 октября, уже внесены изменения. Движение поездов по одному пути на участке Дубулты-Слока закрыто, а также изменено расписание движения поездов AS «Pasažieru vilciens» (PV) на этом участке, а также снижена интенсивность движения поездов на время проведения строительных работ. В то же время, пассажиры перевозятся автобусами по отдельным рейсам между станциями «Тукумс 1» и «Тукумс 2».