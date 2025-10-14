Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Движение поездов на участке Асари-Кемери будет закрыто до начала ноября

© LETA 14 октября, 2025 11:29

Новости Латвии 0 комментариев

В связи с реконструкцией контактной сети Тукумской линии движение поездов на участке Асари–Кемери будет полностью закрыто с пятницы, 17 октября, по 5 ноября, сообщиливо вторник представители ГАО «Latvijas dzelzceļš» (LDz).

Таким образом, пассажирские перевозки на данном участке железной дороги будут организованы автобусами, а поезда в этот период будут ходить реже.

LDz сообщает, что в связи с продолжением модернизации электрифицированной сети второй этап строительства начнется в пятницу, 17 октября, и до конца апреля 2026 года отдельные участки путей будут периодически закрываться для проведения строительных работ, а движение поездов будет ограничено.

Движение поездов на линиях Рига-Дубулты и Дубулты-Рига во время ремонтных работ будет осуществляться с обычной интенсивностью: в часы пик, когда наблюдается наибольший пассажиропоток, поезда будут ходить примерно каждые 15 минут, в остальное время — каждые 30 минут.

Движение поездов от Дубулты до Слоки в обоих направлениях сократится примерно с двух поездов в час до одного. Движение поездов до Тукумса останется на прежнем уровне.

На третьем этапе строительных работ, который ориентировочно пройдет с 6 ноября по 10 декабря, будет снижена интенсивность движения поездов на участке Майори-Слока, а параллельно с движением поездов на этом участке пассажирам будут доступны автобусные перевозки.

LDz подчеркивает, что модернизацию контактной сети от Иманты до Слоки на Тукумской линии планируется завершить в первой половине 2026 года. Строительные работы будут организованы поэтапно, и для каждого из них будут установлены различные ограничения движения поездов.

Также в ходе проекта будет проведена реконструкция контактной сети и подсистем сигнализации на участке Рига-Земитаны, в связи с чем с 17 октября текущего года ожидаются изменения в движении поездов также на железнодорожных линиях Валга и Скулте.

Во время строительных работ один путь на участке Земитаны–Чиекуркалнс будет закрыт до 21 ноября. Интенсивность движения поездов на этих линиях останется неизменной, при этом LDz призывает пассажиров обратить внимание на изменения в расписании движения поездов на линиях Валга и Скулте.

Ранее сообщалось, что LDz начала работы по модернизации электрифицированной сети, учитывая, что в настоящее время большая часть общей протяженности контактной сети железных дорог превысила свой технический эксплуатационный срок.

Проект модернизации и развития электрифицированной сети железных дорог предусматривает реконструкцию контактной сети и реконструкцию подсистем СЦБ на участке Рига-Земитаны, строительство и реконструкцию контактной сети и реконструкцию подсистем СЦБ на участке Засулаукс-Болдерая, а также реконструкцию контактной сети и реконструкцию подсистем СЦБ на участке Иманта-Слока.

Работы будут проводиться поэтапно, в том числе в вечернее и ночное время, а в определенные периоды будет изменено расписание движения пассажирских поездов.

В ходе реализации проекта в общей сложности будет электрифицировано и модернизировано для пассажирских перевозок около 100 километров железнодорожных линий.

Агентство LETA уже сообщало, что в связи с ремонтными работами в движении поездов в тукумском направлении до четверга, 16 октября, уже внесены изменения. Движение поездов по одному пути на участке Дубулты-Слока закрыто, а также изменено расписание движения поездов AS «Pasažieru vilciens» (PV) на этом участке, а также снижена интенсивность движения поездов на время проведения строительных работ. В то же время, пассажиры перевозятся автобусами по отдельным рейсам между станциями «Тукумс 1» и «Тукумс 2».

ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 1 час назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 2 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 2 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 4 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 5 часов назад
Италия: рекорд Мелони
Sfera.lv 9 часов назад

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать
Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Читать

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Читать

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Читать