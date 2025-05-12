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«Движемся в верном направлении — в никуда!» В соцсетях возмущены низкими требованиями в школах (2)

Neatkarīgā Rīta Avīze 12 мая, 2025 10:56

Выбор редакции 2 комментариев

LETA

В последнее время возник сильный ажиотаж в связи с низким уровнем образования и требованиями для признания учащегося успешным на централизованных экзаменах - достаточно всего 10%, пишет Tautaruna.nra.lv.

Сообщалось, что и в нынешнем году для сдачи централизованных экзаменов за 9-й класс хватит оценки хотя бы на уровне 10%. Так предусмотрено решением правительства за неделю до начала экзаменационной сессии в 9-х классах.

Минобрнауки объясняет решение о "замораживании" порога результата экзаменов за 9-й класс еще на один учебный год отсутствием механизмов поддержки - многие из них находятся пока на стадии внедрения.

Впервые 9-классники сдавали централизованные экзамены в 2022/23 учебном году. Экзаменов было три, и как минимум один из них завалил 881 учащийся. Из тех, кто пересдавал экзамены на следующий год, 86,8% их сдали.

В нынешнем учебном году учебный материал повторно осваивают 696 учащихся 9-х классов, которые провалились на одной из государственных проверочных работ во время прошлой экзаменационной сессии.

В 12-х классах порог для центральных экзаменов в нынешнем учебном году - 20%, как и предусматривалось ранее.

Бизнесмен Армандс Брокс в своем посте в соцсети "Х" за 6 мая пишет: "И в этом году для сдачи централизованных экзаменов за 9-й класс хватит 10-процентной оценки. Так сегодня решило правительство. Мы в самом деле идем в "верном направлении" - в никуда. Мне страшно представить, что я бы взял на работу сотрудника, у которого знания на уровне 10% от возможных 100%".

Публицист Элита Вейдемане считает: "Не понимаю, что означают эти 10% на школьных экзаменах - что можно знать 10% учебного материала? Зачем тогда нужны 12-е классы? Научатся в начальной школе читать, и все. Уровень образования - ниже плинтуса".

Комментаторы возмущены низкими требованиями, которые не способствуют желанию школьников учиться, так как 10% из всех возможных знаний за девять лет учебы худо-бедно может нахватать любой, кто ходил в школу и участвовал в уроках.

- Странно. Раньше по окончании средней школы было 7 выпускных экзаменов. При поступлении в вуз - обычно четыре, и конкуренция намного больше (вузов гораздо меньше, молодежи больше). А теперь 10% - и успешный... Божечки, кто именно установил этот гениальный предел?

- Как эти дебилы в министерстве образования не понимают, что они экспериментируют на людях! Этот всеобщий идиотизм - на их совести. По точным наукам большинство не тянет... Кому эти сырки будут нужны? Коров уже сейчас пасет электрический пастух...

 

 

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Комментарии (2) 6 реакций
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