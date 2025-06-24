Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы (1)

Редакция PRESS 24 июня, 2025 18:39

Важно 1 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

...Когда его везли в Латвию с мешком на голове и в наручниках, он думал, что его везут расстреливать.

«Нас было 14 человек, потому что Сергея Тихановского держали отдельно...Американец сказал — вы в безопасности... Это был волнительный момент для всех нас...» — рассказывал нам, плача, освобожденный мужчина о последних событиях.

До суда Дмитрий владел несколькими магазинами в Минске. Он был успешен в бизнесе. Он признался: «У меня были розовые очки. Минск — прекрасный город. Все было хорошо. Эта картина была хороша. Я видел в ней потенциал. Город с населением два миллиона человек... КГБ не имел ко мне никаких претензий. До моих комментариев».

Во время Covid около 130 предпринимателей создали закрытую группу на сайте Signal, чтобы бороться за снижение арендной платы. В это же время в Минске начались протесты, видео которых было выложено в сеть. «И я начал это комментировать», — рассказал Дмитрий, отметив, что не писал никаких постов, пока был в Белоруссии. «Я обратился к судье — я гражданин Евросоюза, находясь в Латвии, что-то прокомментировал в закрытой группе. Я зашел через полтора года. Меня арестовали».

Дмитрий подчеркивает, что это просто законы. Если в группе обсуждения больше двух человек, то это уже СМИ. Там не ставят под сомнение правящий режим. Это должен знать каждый, кто собирается ехать в Белоруссию. Он сказал: «Все граждане Латвии, которые считают, что могут туда ехать — отлично, езжайте. Но знаете, если что-то случится случайно... если у вас в телефоне есть переписка с родственником в Латвии о высшей власти, даже просто приговор, что они не должны снимать санкции... — шесть лет тюрьмы».

В тюрьме он больше всего скучал по своей семье — сыну и дочери. Когда его арестовали, сыну было 18, дочери — девять. И он скучал по латвийской еде. «Единственная страна, которая производит хороший цельнозерновой хлеб — это Латвия. Я скучаю по конфетам «Laima», «Serenade». По сырам «Kārums»...Я похудел там на 26 килограммов и постарел на 10 лет, но в пятницу, когда меня забрали с мешком на голове, я постарел на пять лет», — сказал он.

Дмитрий сказал: «Я русский, но я латыш. У меня нет другой родины, вся моя семья в Латвии, мое семейное кладбище в Латвии, я люблю Латвию... какие у меня могут быть чувства... у меня нет другой родины».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 113 реакций
Комментарии (1) 113 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:45 24.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 2 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 3 часа назад
Джефф Безос и Лорен Санчес: «свадьба века» в Венеции
Sfera.lv 3 часа назад
Зеленский: Россия готовится к операциям на территории стран НАТО
Bitnews.lv 6 часов назад
Ночь с дождями и ветром: погода на среду
Bitnews.lv 7 часов назад
«Министерство образования находится в отчаянии»
Sfera.lv 8 часов назад
На Лиго на дорогах Латвии — один погибший, 12 пострадавших
Sfera.lv 10 часов назад
Янисы работают в 31 самоуправлении
Sfera.lv 12 часов назад
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира (1)

Важно 18:26

Важно 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны? (1)

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 1 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах (1)

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 1 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны (1)

Важно 17:23

Важно 1 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари (1)

История и культура 17:14

История и культура 1 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык (1)

Важно 16:58

Важно 1 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать