Древние горшки оказались умнее, чем мы думали: люди считали ещё 8 тысяч лет назад

Речь идёт о керамике халлафской культуры, которая существовала в Северной Месопотамии между 6200 и 5500 годами до нашей эры. Учёные изучили тысячи фрагментов древних сосудов и обратили внимание на цветочные узоры. На первый взгляд — обычные декоративные растения. Но если присмотреться, возникает странная закономерность.

Почти все цветы на этих сосудах имеют строго определённое число лепестков: 4, 8, 16, 32 или 64. Не три, не пять и не «как получилось», а чёткую последовательность, основанную на удвоении. По мнению исследователей, это не случайность и не просто художественный стиль.

Археологи считают, что такие узоры отражают математическое мышление. Люди, создававшие эту керамику, явно понимали принцип последовательного деления и умножения. Вероятно, те же самые знания использовались и в повседневной жизни — например, при разделе земли, урожая или продуктов между семьями.

Особенно интересно, что эта система никак не связана с более поздней шумерской математикой, основанной на числе 60, которую мы знаем по делению времени на часы и минуты. Получается, что перед нами — более ранняя, забытая математическая традиция, о которой почти не осталось письменных следов.

Цветы на глиняных мисках, оказывается, были не просто украшением. Они стали своеобразным «блокнотом» древнего мышления — тихим свидетельством того, что считать люди начали задолго до цифр, формул и школьных тетрадей.

Иногда, чтобы найти математику, достаточно посмотреть… на горшок.