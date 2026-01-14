Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Древние горшки оказались умнее, чем мы думали: люди считали ещё 8 тысяч лет назад

Редакция PRESS 14 января, 2026 19:25

Наука 0 комментариев

Если представить себе людей, живших восемь тысяч лет назад, вряд ли в голову сразу приходит математика. Скорее костры, поля, глиняная посуда и простые узоры. Но археологи утверждают: уже тогда люди не просто рисовали — они считали.

Речь идёт о керамике халлафской культуры, которая существовала в Северной Месопотамии между 6200 и 5500 годами до нашей эры. Учёные изучили тысячи фрагментов древних сосудов и обратили внимание на цветочные узоры. На первый взгляд — обычные декоративные растения. Но если присмотреться, возникает странная закономерность.

Почти все цветы на этих сосудах имеют строго определённое число лепестков: 4, 8, 16, 32 или 64. Не три, не пять и не «как получилось», а чёткую последовательность, основанную на удвоении. По мнению исследователей, это не случайность и не просто художественный стиль.

Археологи считают, что такие узоры отражают математическое мышление. Люди, создававшие эту керамику, явно понимали принцип последовательного деления и умножения. Вероятно, те же самые знания использовались и в повседневной жизни — например, при разделе земли, урожая или продуктов между семьями.

Особенно интересно, что эта система никак не связана с более поздней шумерской математикой, основанной на числе 60, которую мы знаем по делению времени на часы и минуты. Получается, что перед нами — более ранняя, забытая математическая традиция, о которой почти не осталось письменных следов.

Цветы на глиняных мисках, оказывается, были не просто украшением. Они стали своеобразным «блокнотом» древнего мышления — тихим свидетельством того, что считать люди начали задолго до цифр, формул и школьных тетрадей.

Иногда, чтобы найти математику, достаточно посмотреть… на горшок.

Ситуация такая, что впору начинать бухать: ценный совет Европе от Каи Каллас

Важно 00:16

Важно 0 комментариев

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в частной беседе с законодателями ЕСвросоюзазаявила, что в связи с текущей ситуацией в мире сейчас, возможно, «подходящий момент» для того, чтобы начать бухать, сообщает Politico.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в частной беседе с законодателями ЕСвросоюзазаявила, что в связи с текущей ситуацией в мире сейчас, возможно, «подходящий момент» для того, чтобы начать бухать, сообщает Politico.

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Экс министр Илзе Винькеле возглавит реабилитационный центр «Вайвари»

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 0 комментариев

Председателем правления национального реабилитационного центра "Вайвари" станет бывшая глава Министерства здравоохранения Илзе Винькеле.

Председателем правления национального реабилитационного центра "Вайвари" станет бывшая глава Министерства здравоохранения Илзе Винькеле.

Морозы против гриппа: инфекция отступает — пневмония усиливается!

Новости Латвии 20:30

Новости Латвии 0 комментариев

Согласно данным мониторинга Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и другими инфекциями верхних дыхательных путей продолжает снижаться, но все еще остается на высоком уровне.

Согласно данным мониторинга Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и другими инфекциями верхних дыхательных путей продолжает снижаться, но все еще остается на высоком уровне.

Век бы никому из водителей такого не видеть: подробности ДТП в Риге

Важно 20:29

Важно 0 комментариев

Во вторник около 11:30 утра на улице Густава Земгала образовалась пробка длиной в три с половиной километра. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось перекрыть улицу на час в направлении центра города, чтобы вытащить из кювета автомобиль BMW, рассказывает подробности ДТП телепрограмма "Дегпункта".

Во вторник около 11:30 утра на улице Густава Земгала образовалась пробка длиной в три с половиной километра. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось перекрыть улицу на час в направлении центра города, чтобы вытащить из кювета автомобиль BMW, рассказывает подробности ДТП телепрограмма "Дегпункта".

Блогерша уволена за фривольное поздравление Раймонда Паулса (ВИДЕО)

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

Как известно, в понедельник маэстро Раймонд Паулс отпраздновал свое 90-летие. Многие известные и менее известные люди в Латвии поздравили его на различных платформах социальных сетей. Блогер Долорес Онзуле также решила «поздравить» уважаемого артиста в своем аккаунте в Instagram, пишет nra.lv со ссылкой на портал «1188».

Как известно, в понедельник маэстро Раймонд Паулс отпраздновал свое 90-летие. Многие известные и менее известные люди в Латвии поздравили его на различных платформах социальных сетей. Блогер Долорес Онзуле также решила «поздравить» уважаемого артиста в своем аккаунте в Instagram, пишет nra.lv со ссылкой на портал «1188».

Умер один из создателей Саласпилсского ядерного реактора

Важно 20:11

Важно 0 комментариев

Физик Валдис Гаварс, один из создателей Саласпилсского ядерного реактора, скончался во вторник, сообщили его родственники в социальных сетях.

Физик Валдис Гаварс, один из создателей Саласпилсского ядерного реактора, скончался во вторник, сообщили его родственники в социальных сетях.

