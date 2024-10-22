Драка на тренировке в Инчукалнсе: в бассейне больше не будут проводиться занятия по водному поло

Арендодатель уже направил Sport star уведомление о приостановке договора аренды помещения, а также информацию о расторжении договора аренды помещения.

После инцидента занятия Sport star в помещениях Спортивного центра Инчукалнской основной школы больше не проводились. Самоуправление принимает все меры и будет действовать в соответствии с требованиями нормативных актов в отношении произошедшего, отметила Леймане.

Как сообщало Латвийское телевидение (LTV), 13-летнего мальчика во время тренировки по водному поло ударил тренер, многолетний игрок сборной Латвии Михаил Токарев. Он нанес ребенку удары ногами и рукой.

Инцидент произошел 12 октября в спортивном центре Инчукалнса. Дети тренировались в бассейне вместе со взрослыми. По словам матери мальчика, во время игровой ситуации воспитанник получил несколько ударов ногой по животу, груди и спине, а после удара рукой по голове у мальчика "потемнело в глазах", и он поплыл к краю бассейна.

Мальчик обратился к тренеру Вячеславу Терновскому, но тот посоветовал ему продолжать игру. Терновский рассказал LTV, что во время игры в водное поло "случаются неприятные столкновения", но драки не было.

После тренировки между Токаревым и отцом мальчика произошел конфликт, в результате которого тренер получил травму. Пострадавший мальчик попал в больницу с диагнозом сотрясение мозга и различными царапинами на теле. Мальчик пока не посещает школу из-за головокружения и рвоты.

На место происшествия прибыли Служба неотложной медицинской помощи и полиция.

Тренировки по водному поло в Инчукалнсе предоставляло общество Sport star. Несколько лет назад оно было исключено из Латвийской федерации плавания за невыполнение финансовых обязательств. В свою очередь, срок действия тренерского сертификата Терновского закончился, и он не прошел ресертификацию, стало известно LTV. Содержание тренировок по водному поло будет оценивать Государственная служба качества образования (IKVD).

Обучение проводилось на русском языке. В IKVD пояснили, что использование государственного языка на занятиях не является обязательным, если не реализуется образовательная программа, имеющая государственную или муниципальную лицензию.

"Проще говоря, если это так, например, занятия по интересам, осуществляемые физическим, или, как в данном случае юридическим лицом, то они могут проводиться и на иностранном языке, это не является требованием, что они должны обязательно проходить на госязыке", - пояснил LTV заместитель Департамента надзора IKVD Максим Платонов.