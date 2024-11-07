Дожди по всей стране: прогноз на четверг

В течение дня будет преобладать облачность со слабым и умеренным западным, северо-западным ветром.
Температура воздуха составит +6...+10 градусов.
В Риге временами возможен небольшой дождь, температура воздуха составит около +9 градусов.
В четверг во многих регионах Латвии пройдут небольшие дожди, прогнозируют синоптики.
В течение дня будет преобладать облачность со слабым и умеренным западным, северо-западным ветром.
Температура воздуха составит +6...+10 градусов.
В Риге временами возможен небольшой дождь, температура воздуха составит около +9 градусов.
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала одной из самых обсуждаемых новостей последних дней. Мнения, как обычно, разделились – одни остались довольны результатом, другие высказали неутешительные прогнозы. Тем временем боксер Майрис Бриедис поделился в социальных сетях довольно странным поздравлением Трампу.
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала одной из самых обсуждаемых новостей последних дней. Мнения, как обычно, разделились – одни остались довольны результатом, другие высказали неутешительные прогнозы. Тем временем боксер Майрис Бриедис поделился в социальных сетях довольно странным поздравлением Трампу.
Передавая привет «из Европы», бывший мэр Вентспилса и нынешний депутат Вентспилсской думы Айвар Лембергс на этой неделе опубликовал в Facebook новое видеообращение, в котором изложил свое видение строительства международной железнодорожной линии Rail Baltica.
Передавая привет «из Европы», бывший мэр Вентспилса и нынешний депутат Вентспилсской думы Айвар Лембергс на этой неделе опубликовал в Facebook новое видеообращение, в котором изложил свое видение строительства международной железнодорожной линии Rail Baltica.
После скандала вокруг официанта, который обслуживает депутатов Сейма во время заседаний, премьер-министр Эвика Силиня пообещала, что министры сами сами будут ходить за кофе. А сегодня в Сейме открыли киоск самообслуживания, который, очевидно, поможет народном избранникам в этом нелегком деле.
После скандала вокруг официанта, который обслуживает депутатов Сейма во время заседаний, премьер-министр Эвика Силиня пообещала, что министры сами сами будут ходить за кофе. А сегодня в Сейме открыли киоск самообслуживания, который, очевидно, поможет народном избранникам в этом нелегком деле.
Похоже, что у рижского мэра Вилниса Кирсиса появилось эксклюзивное право считать столицу своей собственностью. Потому что на этой неделе в почтовые ящики рижан упала "Рижская газета", но нет, её оплачивает не самоуправление, а партия мэра Риги - "Новое единство".
Похоже, что у рижского мэра Вилниса Кирсиса появилось эксклюзивное право считать столицу своей собственностью. Потому что на этой неделе в почтовые ящики рижан упала "Рижская газета", но нет, её оплачивает не самоуправление, а партия мэра Риги - "Новое единство".
Средняя температура воздуха в большинстве регионов Европы, в том числе в Латвии, этой зимой будет выше нормы, свидетельствуют последние прогнозы Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.
Средняя температура воздуха в большинстве регионов Европы, в том числе в Латвии, этой зимой будет выше нормы, свидетельствуют последние прогнозы Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.
Латвия получила все 32 новых электропоезда, произведенных Škoda Vagonka, из которых 24 ежедневно перевозят пассажиров. Министр сообщения не скрывает обеспокоенности, что с приближением зимы новые поезда снова могут столкнуться с техническими проблемами. Но летом велась работа по их решению, и "сейчас мы готовы лучше, чем год назад", заявил Каспарc Бришкенс в программе "Ziņu TOP" на TV24.
Латвия получила все 32 новых электропоезда, произведенных Škoda Vagonka, из которых 24 ежедневно перевозят пассажиров. Министр сообщения не скрывает обеспокоенности, что с приближением зимы новые поезда снова могут столкнуться с техническими проблемами. Но летом велась работа по их решению, и "сейчас мы готовы лучше, чем год назад", заявил Каспарc Бришкенс в программе "Ziņu TOP" на TV24.
Один из обсуждаемых в офисе Трампа планов состоит в том, что Украина пообещает не вступать в НАТО в течение минимум 20 лет, а в обмен Вашингтон продолжит снабжать Киев оружием, пишет Deutsche Welle со ссылкой на WSJ.
Один из обсуждаемых в офисе Трампа планов состоит в том, что Украина пообещает не вступать в НАТО в течение минимум 20 лет, а в обмен Вашингтон продолжит снабжать Киев оружием, пишет Deutsche Welle со ссылкой на WSJ.