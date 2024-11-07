Дожди по всей стране: прогноз на четверг

Латвия получила все 32 новых электропоезда, произведенных Škoda Vagonka, из которых 24 ежедневно перевозят пассажиров. Министр сообщения не скрывает обеспокоенности, что с приближением зимы новые поезда снова могут столкнуться с техническими проблемами. Но летом велась работа по их решению, и "сейчас мы готовы лучше, чем год назад", заявил Каспарc Бришкенс в программе "Ziņu TOP" на TV24.