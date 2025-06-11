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Дороже, чем планировали: расходы на Праздник песни и танца для молодежи уже превысили 14 млн евро (2)

© LETA 11 июня, 2025 08:18

Новости Латвии 2 комментариев

Расходы на организацию XIII Праздника песни и танца школьной молодежи увеличились до 14,26 млн евро, но дополнительные деньги запрашиваться не будут, сообщило во вторник правительству Министерство образования и науки (МОН).

Изначально в бюджете МОН на проведение праздника в этом году было заложено 9,89 млн евро. Однако этой суммы оказалось недостаточно, поскольку количество участников превысило первоначальные ожидания организаторов.

Министерство отмечает, что Праздник песни и танца школьной молодежи проводится раз в пять лет, но многие дети и подростки будут участвовать в нем впервые, поскольку с момента предыдущего праздника прошло уже десять лет. Поэтому особенно важно обеспечить, чтобы праздник был открыт для как можно большего числа участников, включая детей с особыми потребностями и детей диаспоры.

На обеспечение безопасности и благополучия участников планируется выделить еще 640 986 евро. В частности, речь идет о технических мерах безопасности, размещении участников, обеспечении их питьевой водой и питанием. Средства также пойдут на бесплатный проезд на общественном транспорте в Риге, на сбор и сортировку мусора в местах концертов.

Дополнительные 587 243 евро планируется потратить на постановку танцевального представления в "Xiaomi Arena", постановку современного танца в Международном выставочном центре на Кипсале, программу для учреждений профессионального образования "Radi, rādi, raidi!", а также на инфраструктуру Большой эстрады Межапарка и других площадок.

Еще 118 092 евро будут выделены на обеспечение доступности, устойчивости и услуги по продаже билетов.

1,3 миллиона евро будет выделено из внутренних ресурсов министерства для обеспечения качества праздника. Доход от продажи билетов оценивается в 2,1 млн евро.

Дополнительные 650 000 евро будут выделены из сэкономленных в этом году средств, первоначально предназначавшихся для выплаты студенческих и учебных кредитов, а еще 696 321 евро - из грантов, предназначенных для бесплатного школьного питания учеников 1-4-х классов.

Эти планы Министерства образования и науки были одобрены правительством во вторник.

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи пройдет в Риге с 5 по 13 июля.

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Комментарии (2) 68 реакций
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