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Должен бросить все и чинить именно ваш дом? Откуда у строителей такие заоблачные цены на услуги

Редакция PRESS 14 января, 2025 09:02

Латышские СМИ 0 комментариев

Является ли 800 евро за демонтаж лестницы приемлемой ценой? Не слишком ли много 100 евро в час за чистку досок? Действительно ли мастера говорят, что работа займет неделю и будет стоить 1 000 евро, а на самом деле выполняют ее за два-три часа и работают на 10 объектах одновременно?

"У нас, потребителей услуг, много мнений и наблюдений, но теперь пришло время выслушать представителя сектора - Марциса, квалифицированного строителя", - пишет Криста Дравениеце, журналистка портала la.lv.

Марцис имеет степень бакалавра в области бизнеса и дополнительное профессиональное образование. Он прошел путь от строителя до собственной компании, обучающей молодых специалистов. Он написал в редакцию письмо, в котором попытался пояснить, почему кому-то может показаться, что сумма, названная мастером, слишком высока.

«Любая работа, которую выполняет человек (профессор или педагог), - это плановая работа с более-менее предсказуемой зарплатой. Сравнивать ее с работой строителя некорректно. Объясню почему. У меня 29 лет стажа, и все это время я в основном занимался строительством. За эти годы я понял, что есть два типа клиентов. Одни планируют все заранее и обращаются ко мне ранней весной или даже зимой (таких людей немного). Другие, которые после отпуска в июле, отдохнув, решают, что нужно отремонтировать террасу сейчас, потому что еще лето (таких большинство)», - рассказывает Марцис.

Если о работах известно заранее, мастер может спланировать объекты, которые находятся ближе, решить, какие работы важнее в зависимости от сезона или требуют определенных погодных условий - например, пасмурной погоды или сильной жары.

"Если нужно здесь и прямо сейчас - я должен бросить все, изменить свои планы и бежать, потому что это нужно клиенту. Но тогда клиент должен за это заплатить. Мы, строители, тоже хотим иметь предсказуемый доход и планируем свою работу", - говорит Марцис.

Из чего формируется зарплата мастера?

«Во всех строительных вузах преподают базовый принцип сметного дела - расчет выработки на один человеко-час Существуют даже сметные программы, где есть нормы выработки. Когда я составляю смету, обычно исхожу из своего личного опыта работы. Есть много псевдостроителей, которые учатся на том, что видят, они часто смотрят на расценки в интернете, которые не всегда адекватны.

В строительстве нет определенного уровня сложности, любая работа связана с повышенным риском. Одна работа требует большей физической выносливости, другая - умственной.

Вы упомянули фасад и лестницу, я бы сказал, что проще забетонировать лестницу, чем построить качественный фасад, поэтому сметы составляются на основе норм выработки, которые можно выполнить за определенное время», - отмечает прораб.

Марцис не боится называть цену за свою работу. «Почасовая ставка у меня установлена в размере плюс-минус 10-12 евро, выполненная за день работа - это 100 евро».

Что касается молодого поколения строителей, то, по его словам, у всех разные интересы, но можно сказать одно: дети, которых с раннего возраста приучают помогать родителям, способны работать.

«В частности, я вижу, как друзья моего сына прошли путь от подмастерья, завинчивавшего шурупы, до механика, специалиста по строительству дорог! Но есть одно большое «но»: училища готовят молодое поколение, и многие из них уезжают за границу, потому что им предлагают стажировку и более высокую зарплату еще во время учебы», - говорит он.

А как же график работы?

«Если работать качественно, то есть чем заняться круглый год. В последние годы я специализируюсь на фасадных работах, и в зимний сезон обычно планирую работу так, чтобы не мешали морозы». План на следующую весну уже известен. Если ничего не изменится, он будет выполнен к середине лета (это все проекты, которые были перенесены в этом году). Если кто-то придумает делать ремонт ранней весной, смогут рассчитывать на вторую половину лета.

Еще один момент, который стоит добавить: сотрудничество - это компромисс, когда один должен хотеть делать, а другой - платить за это. «Это не всегда работает, и, судя по опыту, самые большие проблемы с сотрудничеством возникают в окрестностях Риги. Сельские жители гораздо более понятливы. В последние годы, когда инфляция изменила цены, я пришел к принципу, что смета - это приблизительный бюджет, все происходит по факту. Я договорился со своими клиентами, что еженедельно подвожу итоги работы и подсчитываю стоимость материалов», - отмечает Марсис.

Главное, что нужно помнить о деньгах, - это то, что есть большая разница в том, как работает бригада, мастер или рабочий. Бригада и мастер - это люди со своими инструментами и пониманием, а рабочий - это просто человек, который приходит на работу. Мастер должен зарабатывать в среднем 10-12 евро в час, потому что определенная сумма уходит на инструменты. Рабочий - около 7 евро в час (услуги подсобника в эту сумму не входят) на руки.

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