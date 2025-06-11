Информация об этом вместе с кадрами видеонаблюдения появилась на странице муниципальной полиции Риги в социальной сети Facebook, Там же отмечается, что стражи порядка незамедлительно прибыли на место происшествия и после выяснения всех обстоятельств и беседы с идентифицированными лицами, (в ходе которых была разъяснена суть нарушения), обоим лицам был выписан денежный штраф за явное проявление неуважения к Памятнику Свободы.

Полиция также опубликовала информацию об этом на своей странице в Facebook с видео, озаглавленным "За лазание по Памятнику Свободы два иностранца получили внушительные денежные штрафы".

- Первый случай был зафиксирован незадолго до 20:00, когда сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции на камерах видеонаблюдения, расположенных в столице, заметили мужчину, как выяснилось позже, гражданина Дании, который со стороны смотровой площадки у металлической входной двери взобрался на массивное основание Памятника Свободы.

Уже через неполные три часа другой мужчина, как выяснилось позже, гражданин Швейцарии, пребывая в ясном уме, со стороны смотровой площадки взобрался на бордюр Памятника Свободы и прогуливался по бордюру в неположенном для этого месте, говорится на странице Рижских муниципалов.

За такое нарушение, согласно статье 9 Закона о Памятнике Свободы и Братских кладбищах Риги, виновному лицу может быть применен денежный штраф от 1000 до 2000 евро, отмечают представители Рижской муниципальной полиции.

Press.lv поинтересовался у Рижской полиции самоуправления, на какие же суммы в этих случаях за неуважение к памятнику Свободы пришлось раскошелиться иностранным туристам?

- Сколько за свои развлечения заплатили иностранцы из Дании и Швейцарии? Неужели столь внушительную сумму - от 1000 до 2000 евро за то, что забрались на ограждение памятника и сфотографировались?

Как пояснила порталу Press.lv Эрика Верзе, специалист по коммуникациям Рижской муниципальной полиции, иностранцы заплатили минимальный штраф, предусмотренный за подобное правонарушение. Им назначили административный штраф не за хулиганство, а за неуважение к памятнику:

- Обоим правонарушителям был применен денежный штраф в размере 1000 евро.

Согласно статье 9 Закона о Памятнике Свободы и Рижских Братских кладбищах, за такое нарушение предусмотрен штраф от 1000 до 2000 евро. Таким образом, наложенный штраф в 1000 евро находится в пределах установленных законом санкций.

А что думает народ?

Интересно, что в соцсетях по этому поводу разгорелся нешуточный спор.

Так, Лига Бриеде прокомментировала сообщение РПП так: «Если честно, не вижу здесь ничего такого. Как человек может знать, что туда нельзя подниматься? Если бы эти видео не опубликовали в Интернете, я бы и не знала, что это нарушение. И, возможно, ради красивой фотографии тоже поднялась бы повыше. Пусть полицейский подойдет и предупредит, что этого делать нельзя! Или, если некому за этим следить, обнесите памятник мощным забором, тогда по крайней мере людям будет ясно.»

На что другая пользователь Сети - Татьяна Ежова - возражает: «Своего ума нет? Без решёток и колючей проволоки уже не понимаешь? На Памятник, Символ Государства, карабкаться, как на пальму! ? Чтобы с ними сделали в США, если бы они ТАК вели себя у Памятника-Символа в Нью-Йорке?!?

"Так там на видео видно что как по пальму там никто не лазает, -парирует Лига Бриеде, - По мне так это фундамент памятника. Никто там над изображёнными на памятнике лицами не издевается. Если подниматься на эти места не разрешено, это надо где-то указать, особенно там, где эти платформы, что это - главный памятник страны. Или же просто подойти и предупредить туристов, а не сразу штраф налагать. Это всё чисто моё мнение. Может там и висит табличка, тогда штраф обоснован, но я такого не видела".

Сандра Фелдмане также задала вопрос – «А действительно, как иностранец может узнать, что на барьер памятника нельзя подниматься и что за это грозит такой огромный штраф? Где-то это написано? Было б логично указать.»

В ответ от некоторых комментаторов последовали оскорбительные замечания, мол, не все же надо объяснять, например, такие вещи, как то, что есть надо через рот, гадить на кладбище запрещено, а котов нельзя стирать в стиралке и сушить в микроволновке, все знают и так, - сострил Гирт Берзиньш. А кто-то и поблагодарил Рижских муниципалов за то, что оштрафовали иностранцев, защитив от них национальную реликвию.

Янис Лиепиньш также вступился за иностранцев: «А где какое-то обозначение о том, что ходить по барьерам и залезать на памятник нельзя?» Другие пользователи порадовались за то, что в Латвии есть туристы: "Ну, вот, видите - есть, а вы ноете, что не приезжает никто".