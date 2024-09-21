Многие заметили, что ремонт дорог, который раньше обычно заканчивались к 1 сентября, в этом году и не думает завершаться и население интересует вопрос - а когда ждать его окончания?

По словам Ланге, в этом году из-за всяких проволочек с документами и согласований, ремонт дорог начался значительного позже обычного - фактически только в июле. Поэтому завершить его к сентябрю не представлялось возможным.

"К сожалению, как мы видим, работы фактически начались только в июле, раньше не вышло из-за всяких закупок, жалоб и организаторских проблем с нашей стороны. Понятно, что в следующем году нам нужно ввести систему, чтобы работы начинались уже в апреле. Самое позднее в мае. Слава Богу погода на улице хорошая и пока строительные работы можно вести и они продолжатся и в сентябре, и в октябре, в отдельных случаях даже в начале ноября. Посмотрим. Но на данный момент две трети от всех работ, запланированных в этом году, уже окончены", - объяснил Ланге.