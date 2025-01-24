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Доходы за полгода мы отдаём государству. Зачем нам это? Рассуждения жителей на тему налоговой системы

Редакция PRESS 24 января, 2025 11:54

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Весь прошлый год la.lv публиковали статьи о зарплатах в разных отраслях под общим хештегом #negodīgas algas. Но последний текст из этого цикла посвящен не зарплате, а тому, сколько из неё на самом деле удерживает государство. Вот такое письмо написала Юлия:

"У меня нет истории о несправедливых зарплатах, потому что несправедливой кажется вся система в целом.

Никто пока не смог назвать мне хотя бы одну причину, почему кто-то захочет отдавать зарплату этому государству шесть месяцев в году. Можете мне это объяснить? Почему кто-то может хотеть этого?

Когда на счет поступает 1000 евро, первым делом удерживается НДС. Остается около 800 евро (это приблизительная сумма, но отражающая суть). Эти 800 евро нельзя просто положить в карман и считать своими, потому что с них нужно заплатить еще 30%. В итоге остается около 500 евро.

Таким образом, чтобы заработать 500 евро, нужно произвести товар или услугу на сумму 1000 евро. Это значит, что полгода в году мы работаем не на себя, а на кого-то другого. Но даже это слишком оптимистичный взгляд. Ведь деньги нельзя использовать напрямую, как ингредиенты для салата или супа. Их нужно обменять на необходимые товары, где действует такая же пропорция.

Выходит, из всего заработанного мы можем использовать для себя лишь четверть. На деле мы работаем на других девять месяцев в году.

Не говорите мне, что НДС платит покупатель, а 20% социальных взносов покрывает работодатель. Откуда у работодателя эти деньги?

Посчитайте, через сколько транзакций эти 1000 евро полностью уйдут в государственную казну. Чтобы доверять Латвийскому государству, нужно быть либо наивным, либо абсолютно слепым. Если наслаждение плодами собственного труда считается преступлением, то я предпочту стать преступником.

У меня давно уже нет никаких моральных барьеров, чтобы покончить с теми, кто считает, что может заставить меня выполнять эти повинности", - пишет Юлия.

Ранее сообщалось, что 2025 год принес массу налоговых изменений.

– Для всех работающих будет установлен единый необлагаемый минимум в размере 510 евро.
– Налог на доходы физических лиц будет иметь два уровня: 25,5% для доходов до 8775 евро в месяц и 33% для доходов выше этой суммы. Для части доходов свыше 200 000 евро в год вводится дополнительный налог в размере 3%.
– Минимальный размер подоходного налога для пенсионеров увеличен с 500 евро до 1 000 евро в месяц.
– Ставки эксплуатационного налога на транспортные средства вырастут на 10%.
– Сохраняется сниженная ставка НДС в размере 12% на фрукты, ягоды и овощи.
– Повышается акциз на табак, топливо, газ, сладкие напитки и алкоголь.
– Банки будут облагаться налогом на сверхприбыль.
– Минимальная зарплата увеличится до 740 евро.
– Порог доходов для получения пособий в малообеспеченных и нуждающихся семьях также повышается.
– Увеличены минимальные размеры пенсий по возрасту и инвалидности, а также их расчетные базы.

Каждое из этих изменений оказывает влияние на повседневную жизнь жителей.

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