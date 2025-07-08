Доходы России от нефти тают. Что будет дальше?

В июне нынешнего года доходы российского бюджета от нефти и газа снизились более чем на треть по сравнению с июнем прошлого года. Поступления составили 494,8 млрд рублей. Это самый слабый показатель с января 2023 года. При этом, если тогда, после кратковременного спада, доходы начали восстанавливаться, то сейчас предпосылок для этого не наблюдается.

В начале 2023 года падение доходов было вызвано введением ценового потолка на российскую нефть и эмбарго со стороны стран G7. Санкции увеличили дисконт сорта Urals к Brent - в январе и феврале он составлял около 34 доллара за баррель. В результате баррель Urals стоил дешевле 50 долларов. Постепенно Россия смогла частично адаптироваться к ограничениям. Важную роль в этом сыграл так называемый "теневой флот". Дисконт Urals к Brent сузился до 10-15 долларов - доходы пошли вверх.

В 2025 году снижение доходов обусловлено глобальными трендами. Дешевеет не только российская нефть - падают цены на все сорта. И даже война на Ближнем Востоке - редкий случай - рынок почти не встревожила.

Рост добычи нефти опережает рост спроса

Все дело в том, что нефти становится больше, чем рынок способен переварить. В июне Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало, что в 2025 году предложение нефти вырастет на 1,8 млн баррелей в сутки и достигнет 104,9 млн. При этом потребление увеличится лишь на 720 тысяч баррелей в сутки - до 103,8 млн.

В начале года аналитики МЭА ожидали более уверенного роста спроса - на уровне 940 тысяч баррелей в сутки. Но прогноз пришлось пересмотреть из-за того, что вслед за Китаем потребление стали медленнее наращивать и США.

Предложение в этом году растет так бодро из-за того, что добычу резко увеличивают участники соглашения ОПЕК+. Как ранее описывала DW, до этого они добычу, напротив, сокращали - чтобы создать дефицит и подтолкнуть цены вверх. Эта стратегия не сработала - участники соглашения лишь уступили часть доли рынка США и другим конкурентам. Теперь они действуют иначе - наращивают предложение, чтобы уронить цены и сделать добычу на новых американских месторождениях нерентабельной.

В мае, июне и июле участники ОПЕК+ прибавляли по 411 тысяч баррелей в сутки. На прошедшей в эти выходные встрече они договорились об очередном увеличении в августе. Источники Bloomberg и Reuters в картеле накануне встречи говорили, что шаг будет таким же - на 411 тысяч баррелей в сутки. В итоге же было решено добавить сразу 548 тысяч. Это решение не учтено в прогнозе МЭА - значит, превышение роста предложения над ростом спроса окажется еще более значительным.

Цены на нефть: на что рассчитывает правительство РФ

Согласно опросу 40 ведущих аналитиков и экономистов, проведенному Reuters, средняя цена барреля Brent в 2025 году может составить 68 долларов. Поскольку в первые пять месяцев года баррель Brent в среднем стоил чуть дороже 70 долларов, во втором полугодии, чтобы прогноз оправдался, цена должна опуститься до 65 долларов.

Российский бюджет на 2025 год изначально был рассчитан исходя из средней цены Brent на уровне 81,7 доллара за баррель. Весной правительство РФ снизило прогноз до 68 долларов. Обстоятельства складываются так, что может не реализоваться и он.

Расчеты экономиста Сергея Алексашенко показывают, что при сохранении текущих цен, правительство, скорее всего, все-таки выполнит - а возможно, и немного перевыполнит - план по доходам. Речь, однако, не об изначальном плане правительства, который предусматривал нефтегазовые доходы на уровне 10 трлн рублей, а о скорректированном - 8,3 трлн.

При этом, снизив план по доходам, правительство одновременно повысило план по расходам - на 800 млрд рублей. В результате дефицит федерального бюджета будет выше, чем ожидалось: около 3,8 трлн рублей, или 1,7% ВВП.

Что значит падение цен на нефть для российской экономики

Положение России пока не выглядит отчаянным, отмечают в новом обзоре аналитики Института развивающихся экономик Банка Финляндии (BOFIT). Дефицит в 3,8 трлн рублей можно профинансировать за счет увеличения госдолга - или в очередной раз повысив налоги. Но запас прочности становится меньше.

По состоянию на 1 июня в Фонде национального благосостояния (ФНБ), "кубышке" российского правительства, предназначенной для покрытия выпадающих нефтегазовых доходов, было всего 2,8 трлн рублей ликвидных активов - меньше ожидаемого дефицита бюджета.

В июне объем ликвидной части ФНБ, впрочем, вырос на 1,3 трлн рублей - за счет зачисления дополнительных нефтегазовых доходов, собранных в прошлом году. Но радикально картина не меняется - по сути, государство начинает жить в режиме "от зарплаты до зарплаты". Любое резкое внешнее потрясение - например, дальнейшее падение цен на нефть или усиление санкционного давления ("сокрушительные санкции" американского сенатора Линдси Грэма пока не сняты с повестки) - может обернуться полноценным кризисом.

Чтобы нарастить ФНБ, Минфин предлагает с 2026 года пересмотреть бюджетное правило, согласно которому фонд пополняется за счет "сверхдоходов", которые возникают, если цена российской нефти превышает определенный порог. Сейчас он равен 60 долларов за баррель, Минфин предлагает понизить его до 50 долларов.

По оценке главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, новый дизайн бюджетного правила потребует сократить расходы бюджета на 1,5-1,6 трлн рублей, или примерно на 0,7% ВВП. Если война с Украиной продолжится, а она требует все больших затрат с каждым годом, без сокращения гражданских статей бюджета не обойдется.