Министр внутренних дел Рихардс Козловскис (JV) пояснил решение о включении певицы в «чёрный список» обеспокоенностью со стороны служб безопасности. По оценке Государственной службы безопасности (VDD), выступления лиц, поддерживающих агрессию России, не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии, поскольку могут способствовать межэтнической напряжённости в латвийском обществе. Концерт Орбакайте был запланирован на 1 июня в концертном зале Дзинтари. Организатором мероприятия выступала компания SIA “Ultra Events”.

Следует отметить, что всего через полгода после аннексии Крыма Орбакайте выступила с концертом на аннексированной территории Украины. Кроме того, она принимала участие в различных пропагандистских мероприятиях России. При этом певица публично не высказывала своей позиции по поводу продолжающегося более трёх лет кровавого вторжения России в Украину и не осудила российскую агрессию.

Кроме того, в марте 2024 года Орбакайте подарила 50 бесплатных билетов на свой концерт в Санкт-Петербурге семьям российских военных. Литовский активист Валдас Барткявичюс в своём аккаунте в Facebook заявил, что «не говорящая по-литовски» гражданка Литвы служит инструментом российской пропаганды, в то время как её страна убивает в Украине.

Также во въезде в Латвию отказано сербско-хорватскому музыканту Горану Бреговичу. С 2014 года он неоднократно выступал в оккупированном Крыму. По данным LTV, музыкант также публично выражал поддержку стране-агрессору России, одновременно распространяя антизападную риторику.