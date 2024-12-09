Для баскетболистов Украины и Израиля Рига стала временным домом

Баскетбольную сборную Украины из Мадрида в Латвию три года назад перевез главный тренер Айнар Багатскис. С тех пор украинцы пока ничего менять не планируют.

«Возможно, был момент, когда федерация Украины рассматривала что-то другое, но здесь у нас много преимуществ. Как и говорил, здесь мы чувствуем себя как дома. Другие места мы и не изучали, но цена за арену здесь ненамного выше, чем в Киеве», — признает менеджер Украинской сборной Андрей Лебедев.

«Не только наши национальные сборные играют за границей Израиля. Наши команды в Еврокубке и Евролиге тоже не могут играть в Израиле – все играют заграницей. Мы даже нигде больше не искали, так как знали ситуацию в Риге, в Латвии. С вашей федерацией у нас хорошие отношения. Знали, что украинцам здесь уже долгое время хорошо», — пояснил спортивный директор израильской баскетбольной федерации Эран Атия.

«С Украиной было личное знакомство. А вот с Израилем, — в такой ситуации поступить так же, как и с Украиной, было бы нормально, помогать странам, попавшим в беду, единомышленникам, с похожими ценностями», — комментирует генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза Каспар Ципрусс.

Ранее дружба с украинской футбольной федерацией позволила сборной Украины U-21 на время поселиться в спортивной парке LNK.

«Был также запрос организовать игру украинской женской футбольной сборной, но, к сожалению, инфраструктура была занята и не готова», — рассказывает руководитель Латвийской Вирслиги Максим Кривунец.

Перед каждой игрой команды Израиля, не только сборной, но любой спортивной группы – арену, окрестности осматривают представители безопасности. Так происходит со времен теракта в Мюнхене на Олимпийских играх 1972 года.

Израильским командам важен настрой общественности принимающей страны. Если кому-то интересно, почему, можно вспомнить события нескольких недель назад, когда в Амстердаме на болельщиков израильской футбольной команды «Маккаби» напали местные сторонники Палестины.

«В Риге, в Латвии такое не чувствуется. В Нидерландах, Германии, Франции иммигранты на каждом углу. Это не Латвия, не Восточная Европа – Польша или Венгрия. Это зависит от местной политики иммиграции», — уверен Атия.

В этой израильской сборной нет ни одного мусульманина, в футбольной сборной их много, в юношеских сборных под флагом Израиля также играют мусульмане. В Латвии про арабских экстремистов не слышно, но здесь живет много сторонников политики войны РФ. Несмотря на это, охраны у украинской сборной нет.

«Мы чувствуем себя в безопасности, стараемся не говорить с теми, кто поддерживает Россию. Слава Богу, у нас не было таких ситуаций и надеюсь, что не будет», — рассказывает Лебедев.

Большой выбор полетов Рижского аэропорта, безопасность и отзывчивость латвийского спортивного руководства – все это было бы неважно, если бы «Арена Рига» не смогла бы принять эти игры. Команды Израиля и Украины создают дополнительную нагрузку для Арены, таким образом привнося финансы в местную экономику.

«Поймите, Латвия сейчас нам как второй дом. Считай, деньги мы тратим дома. Я это так вижу», — объясняет менеджер украинской баскетбольной сборной.

«Я бы говорил не про инвестиции, а про создание долгосрочных отношений, что, по-моему, важнее. Конечно, наши клубы, я имею в виду футбольные клубы, идут в правильном направлении. Развивается инфраструктура, это только вопрос времени, когда мы выйдем на новый уровень», — уверен руководитель Вирслиги.

«Желаю им поскорее вернуться домой, но пока на их земле будет война, мы будем делать все, чтобы они чувствовали себя как дома», — подчеркнул Ципрусс.