Детский сад, а не правительство. Никак от мобильников не могут оторваться: Бен Латковскис

Вот как портал «lsm.lv» описывает произошедшее на заседании правительства: «Дискуссии получились долгими, местами даже острыми. Премьер-министр Эвика Силиня была полна решимости договориться «хоть о чем-то» на заседании правительства во вторник, чтобы не уйти из зала заседания «с пустыми руками». В какой-то момент премьер-министр даже попросил министров положить свои мобильные телефоны в специальный ящик, чтобы они могли лучше сконцентрироваться на работе».

Этот абзац точнее всего показывает стиль работы нашего нынешнего правительства, чем любые длинные отсылки к заседаниям правительства. Дискуссии были настолько жаркими, что премьер-министру пришлось попросить министров положить мобильные телефоны в специальный ящик, чтобы все могли сосредоточиться на работе.

Что это значит? Это значит, что даже во время рассмотрения столь важного вопроса министры «сидят» в телефонах и не «концентрируются» на своей работе. Другими словами, скучно, очень скучно. Более того, это не единичный случай, а обычная практика, потому что эта просьба премьер-министра никого особо не волновала...».

Если даже на таких важных заседаниях правительства министры не могут сконцентрироваться на своей работе, а премьер-министру приходится делать замечания об отключении телефонов, то нетрудно представить, что происходит, когда рассматриваются менее важные вопросы.

Каждый может себе представить, насколько «сосредоточены на работе» были депутаты Сейма, когда 14 ноября на заседании Сейма проголосовали за то, чтобы в будущем страховку OCTA нужно было приобретать, даже если транспортное средство не используется в дорожном движении. Более того, они проголосовали единогласно, хотя почти каждый имеет хотя бы одно транспортное средство и вопрос может коснуться и их. Нет, никому даже в голову не пришло вникать хотя бы минимально в этот вопрос. Подумайте, за что вы на самом деле голосуете. Кнопка голосования была нажата автоматически. Как всегда.

Я даже не хочу касаться вопроса зарплат, который так часто обсуждается, но без этого не могу. Если кто-то получает гораздо большую зарплату, по сравнению со средней по стране, то хочется знать – за что. О том, что, даже находясь на заседании правительства или Сейма, ты не можешь отпустить телефон, как подросток-переросток?

Я понимаю, что немного сгустил краски, но все же. Должен быть какой-то предел. Я долгое время воздерживался от критики правительства Эвики Силини. Да, некоторые министры вызывают «неоднозначное» отношение, но в целом правительство есть правительство. Однако «кризисное управление» Rail Baltica и предложенное теперь «решение» показывают, что у этого правительства есть очевидные системные проблемы. Оно не может сконцентрироваться.

Тот факт, что премьер-министру приходится просить своих министров положить свои телефоны в специальный ящик, показывает явное отсутствие интереса, даже не скрываемое безразличие. В результате решение правительства тоже такое, какое оно есть. Безразличное.

Что думает министр? Хорошо, что скоростной поезд через Ригу не пойдет. Ну и? Мне эта железная дорога вообще не нужна. После этого меня может вообще там не быть, но если ЕС попросит, дайте денег; если оно уже начато, то надо что-то построить. По виду, с одной колеёй. Мне не придется платить из своего кармана. Наоборот, начну здесь активно выступать и потеряю кресло и зарплату. Так что я лучше посижу спокойно и скоротаю время за просмотром анекдотов в тиктоке.

Объективно говоря, этих министров уже можно понять. Что с них взять? Или какова будет скорость этих поездов, если построить только один путь? Какая максимальная скорость разрешена правилами ЕС для этого типа железной дороги? Каково будет функциональное использование этой железнодорожной линии?

Сейчас из общественного пространства практически полностью исчезли завораживающие анимационные видеофильмы, в которых современные обтекаемые скоростные поезда медленно проезжают друг мимо друга по нескольким путям. На смену им пришел гипноз по поводу безопасности и огромного военного значения трассы.

Почему гипноз? Глава парламентской следственной комиссии Андрис Кулбергс публично признал, что проект будет открыт (повторяю, открыт, а не завершен) в лучшем случае в 2035 году. Но в худшем случае когда? Так что движения поездов по этой линии не будет еще как минимум десять лет. Напоминаю, что в 2035 году (когда «Rail Baltica» откроется «в лучшем случае») Путину исполнится 83 года. Если в его планах вторжение на пространство стран Балтии, будет ли он ждать, пока мы построим «Rail Baltica» в 2035 году?

Может быть, до тех пор мы укрепим безопасность, вложив деньги в настоящее вооружение, обучение и оплату солдат, чтобы была очередь на место в ВС Латвии? Неужели мы будем отрезаны от внешнего мира вплоть до открытия трассы и обречены без этой трассы? Какой-то абсурд, но именно это постоянно повторяют те, кто получает огромные зарплаты руководства проекта «Rail Baltica». 17 миллионов евро в год «сгорают» в этом проекте только на зарплатах.

Нет сомнений, что в ближайшие годы эти зарплаты будут только увеличиваться. Если и будут заморожены на год, то ненадолго, пока «общественность не успокоится». Как только этот вопрос уйдет с основной сцены, зарплаты менеджеров проектов снова улетят в космос. Ровно как и зарплаты министров-тиктокеров.

Что делать? Как можно заставить представителей власти, сидящих на шее народа, сориентироваться и дать им понять, что вы, господа и дамы, немного увлеклись и потеряли свои берега. Пора спуститься на землю, чтобы заняться делом. Боюсь, что нет.

Пример США показывает, что даже после ошеломительного поражения на выборах вашингтонский политический класс, представляющий Демократическую партию, не признал ни одной своей системной ошибки. В победе Трампа они искали вину повсюду, кроме своей собственной политики и политического поведения. Боюсь, что даже условная победа Шлесерса на выборах ни на волос не уменьшит неоправданное самомнение, заносчивость и высокомерие политического класса, олицетворяемого «Единством» (в самом широком смысле).