Дети страдают! Российские активисты требуют лишить Пугачеву и Галкина родительских прав

Алла Пугачева и Максим Галкин с сыном и дочерью уже более 2,5 лет живут в эмиграции после того, как уехали из России из-за развязанной РФ войны в Украине. Семья переехала в Израиль, потом перемещалась на Кипр, а лето проводила в Юрмале. Двойняшки Лиза и Гарри отпразднуют 18 сентября день рождения – им исполнится 11 лет. Активисты считают, что большое количество переездов плохо сказывается на психологическом здоровье детей и обратились к омбудсмену по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, на которую, кстати, международным уголовным судом в Гааге выдан ордер на арест по подозрению в организации незаконной депортации украинских детей.

«Глава движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов заявил, у кровинушек Примадонны нет нормальной жизни — они вынуждены постоянно приспосабливаться к новым условиям в жарких и не очень странах, терпеть регулярную чистку бассейна и страдать от удаления фоточек с телефона. Поэтому общественники просят в случае приезда звездной пары в Россию разлучить отпрысков с мамой-папой и перевести их в русскую школу к домашке, пицце в столовке и ГДЗ по математике на родном отечественном», — сообщил Telegram-канал.