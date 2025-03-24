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Дети не рождаются в таблицах Excel: Мать двоих детей о демографической яме в Латвии

Редакция PRESS 24 марта, 2025 19:20

Новости Латвии 0 комментариев

Чтобы демографическая ситуация действительно улучшилась, политикам нужно смотреть дальше таблиц с пособиями и сосредоточиться на создании среды, в которой людям хочется и безопасно растить детей. Как отмечает мать двоих детей и консультант по связям с общественностью Марика Удре, демографическую ситуацию в Латвии следует рассматривать в тесной связи с развитием сообществ и общественными представлениями о семейной модели.

Даже в обеспеченных семьях с одним или двумя детьми желание завести еще одного ребенка может сдерживаться отсутствием общественной поддержки. Здесь действует принцип «чтобы вырастить ребенка, нужен целый поселок» — и если этого «поселка» нет, решение о рождении еще одного ребенка становится значительно сложнее.

Хотя существуют платные варианты поддержки, а также разрабатывается возможность водить детей в дошкольные учреждения с одного года, это не решает ситуаций, когда ребенок болеет, возникают чрезвычайные обстоятельства или просто нужна передышка. Именно в таких случаях семьи остро ощущают нехватку близкого круга поддержки — бабушек, дедушек, родственников, друзей или сообщества.

Чтобы демографическая ситуация действительно улучшилась, политикам нужно смотреть дальше таблиц с пособиями и сосредоточиться на создании среды, в которой людям хочется и безопасно растить детей. Это означает вложения не только в экономику, но и в изменение общественного отношения, гибкие модели работы, укрепление сообществ и качественное раннее образование. Ведь дети рождаются не только там, где есть деньги, но там, где есть место для людей. И нет — как бы ни заявляли некоторые лидеры мнений, ограничение числа абортов не является инструментом демографической политики. Это шаг назад, возвращающий нас в другую эпоху. Попытки поднять рождаемость запретами — это как чинить окно молотком: шума много, но вид на будущее не меняется.

Деньги — недостаточный стимул для рождения ребенка

Данные показывают, что семьи с детьми подвержены повышенному риску бедности, и эта тенденция наблюдается по всей Европе. Таким образом, укрепление экономической стабильности семей является важной предпосылкой для улучшения демографической ситуации, которую нельзя игнорировать. Однако рождение ребенка — это не только экономический вопрос, а сложное решение, включающее эмоциональные, психологические и практические аспекты.

Падение рождаемости в Латвии — не новая проблема. Этот вопрос периодически всплывает в политической повестке, особенно в преддверии выборов, но до сих пор не было последовательного и долгосрочного подхода. Отчет о развитии демографической политики за 2024 год был подготовлен с заметным семилетним опозданием. В нем содержится около 100 мероприятий в различных сферах. Положительным моментом является то, что в документе рождение ребенка рассматривается системно, подчеркиваются как структурные решения, так и необходимость создания благоприятной среды для развития ребенка. Однако остается ряд вопросов, которые этот план не решает.

Роль матери влияет на тенденции рождаемости

Вопрос рождаемости тесно связан с изменением роли женщин в обществе, что началось под влиянием феминистского движения. С XIX века женщины постепенно получали больше прав и возможностей, включая активное участие в рынке труда. В результате планирование семьи часто откладывается на более поздний этап жизни. В Европе наблюдается рост возраста, в котором женщины становятся матерями — сейчас он в среднем составляет 29–30 лет.

Неправительственные организации отмечают, что женщины в возрасте от 18 до 40 лет чаще откладывают решение о рождении детей, тогда как после 40 лет их мотивация, парадоксально, может возрасти. В то же время необходимо укреплять пронаталистские идеи в политике, подчеркивая рождение детей как важную ценность для развития общества. Этот подход уже принес измеримые результаты, например, во Франции, а также начал применяться в Польше и Венгрии, хотя пока без значительного прогресса.

Ранее сообщалось, что в последние месяцы, особенно в январе, число новорожденных резко сократилось по сравнению с прошлым годом. Также естественный прирост населения в Латвии имеет явно отрицательное значение –7,9, и аналогичные тенденции наблюдаются во многих странах Европы.

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