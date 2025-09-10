Десятки детей получили травмы: тяжелый вторник в травмпункте

Во вторую половину дня в зону лечения NMC уже доставили девять пациентов. У них зафиксированы различные тяжёлые травмы: у троих — травмы позвоночника, у троих — травмы головы и ещё у троих — травмы ног.

В травмпункте также осматривают ещё несколько пациентов. У них выявлены разные повреждения: 12 травм ног, четыре травмы рук и две — головы. Большая нагрузка на травмпункт объясняется тяжестью травм и их одновременным наплывом. В больнице это связывают с тёплой погодой и недостаточным соблюдением мер безопасности.

Родителей просят напоминать детям правила безопасности. Особенно важно следить, чтобы они использовали защитный шлем и другое снаряжение при занятиях спортом или передвижении на средствах микромобильности. BKUS призывает ознакомиться с материалами о наиболее важных мерах безопасности. Эта информация доступна на интернет-портале Детской больницы veselapasaule.lv.

Также в больнице сообщили, что во вторник за помощью стали чаще обращаться пациенты с Covid-19.