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Дешевых покупок в онлайн-магазинах больше не будет: ЕС объявила войну импорту (1)

© LETA 5 февраля, 2025 16:03

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Европейская комиссия начала бороться с рисками, которые несет резкий рост объемов импорта в Европейский Союз товаров низкой стоимости, поступающих из интернет-магазинов из государств, не входящих в состав ЕС.

Об этом на совместной пресс-конференции в Брюсселе 5 февраля сообщили европейский комиссар по вопросам технологий Хенна Вирккунен, еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович и еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт, сообщил портал "Европейская правда".

Еврокомиссия принимает необходимые меры для преодоления негативных последствий, связанных с поступлением на рынок ЕС огромного количества дешевых товаров из онлайн-магазинов, которые часто имеют низкое качество, сообщили еврокомиссары.

"Трое из четырех европейцев регулярно совершают покупки в интернете. Однако рост количества импортных товаров может представлять угрозу правам европейских потребителей и их безопасности. Пришло время... противостоять этим угрозам и защитить европейских потребителей. Мы должны гарантировать, что товары, которые попадают на наш рынок, являются безопасными, и что все продавцы уважают права потребителей", – заявил Майкл Макграт.

Речь идет, среди прочего, о таких мерах, как запуск таможенного контроля для дешевых посылок, поступающих на территорию ЕС.

"Наши таможенные органы являются первыми нашими "глазами" на границе, поэтому мы должны обеспечить их соответствующими инструментами... для проверки товаров, попадающих на рынок ЕС. Амбициозная реформа Таможенного союза, предложенная Еврокомиссией в мае 2023 года, предусматривает отмену таможенных льгот для посылок низкой стоимости, а также усиление контроля с помощью предложенного Таможенного органа ЕС и Центра таможенных данных ЕС. Это станет настоящим изменением правил игры, которое выровняет игровое поле для игроков электронной коммерции", – пояснил Марош Шефчович.

Для преодоления рисков, связанных с импортом товаров с низкой стоимостью из интернет-магазинов из стран, не входящих в состав ЕС, будет введен ряд мер, которые являются частью Коммюнике об электронной коммерции "Комплексный инструментарий ЕС для безопасной и устойчивой электронной коммерции", предложенного Еврокомиссией 5 февраля.

"ЕС готов ответить на эти вызовы, объединившись в "Команду Европа" (Team Europe), чтобы граждане и бизнес могли продолжать пользоваться многими преимуществами онлайн-покупок, минимизируя при этом риски опасных продуктов, которые угрожают здоровью и безопасности потребителей", – рассказала Хенна Вирккунен.

По данным Еврокомиссии, в 2024 году на рынок ЕС поступило около 4,6 млрд малоценных отправлений – то есть товаров, стоимость которых не превышает 150 евро. Это равняется 12 млн посылок в день.

Объем дешевых отправлений вырос вдвое по сравнению с 2023 годом и втрое больше, чем в 2022 году.

Причем многие из этих товаров оказались не соответствующими европейскому законодательству.

"В ЕС попадает все больше и больше вредных продуктов. Более того, европейские продавцы, которые уважают наши высокие стандарты качества продукции, рискуют пострадать от недобросовестной практики и продажи поддельных товаров через онлайн-маркеты. Наконец, большое количество упаковок, которые отгружаются и транспортируются, негативно влияет на окружающую среду и климат", – сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

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