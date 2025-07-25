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Деревья? Новые посадим! Рижская дума не послушала оппозицию и продолжит вырубку в Иманте ради велодорожки

© LETA 25 июля, 2025 13:31

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На внеочередном заседании комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта большинство депутатов не согласились с предложением оппозиции и решили не останавливать строительство соединительной велодорожки между Кипсалой и Имантой.

Депутат Любовь Швецова ("Суверенная власть"/"Объединение младолатыши") на заседании пояснила, что реализация проекта должна быть приостановлена с учетом запланированной вырубки деревьев. По ее словам, жители Иманты высказали негативное мнение об уничтожении деревьев, при этом идея не была должным образом вынесена на обсуждение с местными жителями, поэтому проект нужно приостановить, чтобы изменить трассу велодорожки.

Проект предусматривает ликвидацию более 250 деревьев и высадку 136 деревьев, сообщила Швецова.

Исполняющая обязанности руководителя департамента внешнего пространства и мобильности Ингуна Уртане возразила, отметив, что общественное обсуждение и другие связанные с реализацией проекта действия происходили в соответствии с нормативными актами. При этом она пообещала, что во время строительства будет сохранено каждое дерево, которое можно будет сохранить.

В ходе двухчасовых дискуссий не обошлось и без личных оскорблений, в итоге депутаты отклонили проект решения о приостановке проекта.

Как сообщалось, в рамках этого проекта планируется к 2026 году построить велоинфраструктуру общей протяженностью 7,3 км на участке от перекрестка улицы Слокас и проспекта Курземес в Иманте до набережной Намея на Кипсале.

Рижская дума ранее сообщила, что новая велоинфраструктура будет подключена к существующей сети Рижской велоинфраструктуры, соединив набережную Намея у Зундского канала с перекрестком улицы Слокас и проспекта Курземес, и таким образом соединится с велодорожкой, ведущей в Бабите и Пиньки.

На набережной Намея отдельным проектом предусмотрено строительство нового моста для пешеходов и велосипедистов через Зундский канал, поэтому в будущем из центра Риги по безопасной и современной велодорожке можно будет добраться до Кипсалы и далее до Бабите и Пиньки.

Планируется, что построенная велодорожка обеспечит соединение окрестностей Пардаугавы - Иманты, Дзирциемса, Засулаукса и Агенскалнса.

Работы ведет объединение поставщиков "VIA un VIANOVA". Общая сумма контракта составляет 13,2 млн евро.

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