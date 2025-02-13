Деньги на ветер! Большинство ветряных электростанций никогда не будут построены: министр

Планируемая мощность этих парков превышает 18 000 мегаватт (МВт) или 18 гигаватт (ГВт), что в 133 раза больше, чем нынешняя установленная мощность ветроэнергетики в Латвии.

Кроме того, этот показатель в пять раз превышает общую мощность всех установленных в стране электростанций. Однако министр климата и энергетики Каспарс Мелнис в передаче “Kas notiek Latvijā?” 13 февраля признал, что, скорее всего, будет построена лишь небольшая часть от запланированных ветряных парков – суммарной мощностью 2000 МВт, что составляет всего 10% от общего числа проектов.

Количество планируемых ветряных парков и их мощность были определены на основе данных недавно созданного Агентства энергетики и окружающей среды (объединившего Государственное бюро по надзору за окружающей средой и Государственное бюро строительного контроля), а также предприятия Latvijas Valsts meži. Данные показывают, что на разных стадиях развития в Латвии сейчас находится более 80 ветряных парков.

На данный момент в Латвии построены 112 турбин общей мощностью 137 МВт, что значительно меньше, чем в соседних странах: в Эстонии установлено 682 МВт, в Литве – 1683 МВт. По сравнению с другими странами Балтийского региона этот показатель еще ниже: в Германии мощность ветряных турбин достигает 72 618 МВт, в Польше – 10 299 МВт, в Финляндии – 8224 МВт.

Комментируя количество и мощность запланированных ветряных парков, Каспарс Мелнис отметил, что “авторы проекта были высокомерны”, соглашаясь с тем, что зарезервированная и планируемая мощность чрезмерна. По его словам, после консультаций с экспертами и представителями ветроэнергетической отрасли стало ясно, что в реальности из всего заявленного объема будет реализовано только около 2000 МВт. Если учитывать, что мощность одной современной ветряной турбины составляет 8 МВт, то это примерно 250 турбин.

Член правления ассоциации “Drosme darīt” Каспарс Бокта спросил министра, кто может гарантировать именно такой объем строительства. На это Мелнис ответил, что рынок сам все урегулирует: “В тот момент, когда строятся ветряные парки, цена на электричество снижается. Чем ниже цена, тем меньше интерес к развитию новых проектов.”

Бокта также подчеркнул, что он не против энергетической независимости, но выступает против хаоса, созданного вокруг строительства ветряных парков, из-за которого неясно, сколько ветряных турбин и какой общей мощности будет построено в Латвии.