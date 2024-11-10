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«Денег нет!» Пришел на почту за пенсией и не смог ее получить — как это возможно?!

la.lv 10 ноября, 2024 11:32

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LETA

Те, кому не приходилось с этим сталкиваться, даже представить себе не могут: как это - нельзя получить пенсию, потому что нет денег! Дискуссию, которая проливает свет на подобные ситуации, начала в соцсети "Х" пользователь с аккаунтом @Vitenav, сообщает портал la.lv.

В своем посте она пишет: "Ну все - у государства денег больше нет! Пошла на почту за маминой пенсией, а там отвечают - денег нет! В ТЦ "Доле" почтовое отделение закрыто, пошла в следующее ближайшее на ул. Прушу, 2. А там лимиты не повысили, деньги кончились..."

Правда, в Latvijas Pasts оперативно отреагировали и извинились: "Приносим извинения за то, что вы оказались в такой ситуации! Чтобы в будущем такой ситуации не возникло, просим за два дня до получения денег в почтовом отделении связаться с нашей командой поддержки клиентов по телефону 27008001 и сообщить, какую сумму хотите получить. Мы позаботимся о том, чтобы нужные денежные средства были доступны. Хорошего дня!".

В комментариях мнения разделились: многие предполагают, что пожилые люди могли бы открыть счет в банке и получать пенсию там, а потом тратить, используя карточку, когда и где душе угодно. Однако можно понять и оппонентов этой идеи, так как банкоматы есть не везде, расплатиться карточкой даже в наши дни тоже можно не везде (особенно в сельской местности), да и тем, кому за 80 или около того, все эти цифровые премудрости нелегко объяснить.

Как обычно, есть и желающие поюморить:

- Если нет проблемы, надо ее выдумать.

- Можно подумать, что в каждом почтовом отделении имеется прямой доступ к Большому Сейфу Государственного Казначейства - только протяни руку и хватай!

- Нифига себе у мамы пенсия!

И, наконец:

- Да не надо оправдываться за маму. Какое дело посторонним людям до этого, чтобы позволять себе критиковать чужую мать.

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Комментарии (0) 56 реакций
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