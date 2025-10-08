День обещает быть приятным

Ожидается слабый и умеренный южный ветер, в отдельных прибрежных районах его порывы достигнут 15 метров в секунду.

«В целом день будет приятным и по-осеннему тёплым, но к вечеру в западной части страны начнутся кратковременные осадки», — отметили метеорологи.

Утром местами сохранится туман, днём воздух прогреется до +11…+16 градусов. В Риге прогнозируется солнечная погода без осадков: при умеренном южном ветре температура поднимется до +15…+16 градусов.

С запада приближается атмосферный фронт, связанный с циклоном, сформировавшимся над Арктикой. Давление в стране остаётся стабильным — 1019–1024 гектопаскалей на уровне моря.

По данным мониторинга окружающей среды, уровень загрязнения воздуха, зафиксированный во вторник в столице, снизился: превышений предельно допустимых концентраций не наблюдается, качество воздуха оценивается как хорошее.