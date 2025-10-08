«Бывают дни, когда на латвийских дорогах погибших больше, чем в Украине», — депутат о дорожном движении в стране

Оба возмущались нелогичными решениями властей, когда штрафы заранее закладываются в бюджет, а об удобстве жителей никто не думает — ведь тогда не будет прибыли. Экис, живущий на Кипсале, рассказал, что в Риге уже невозможно припарковаться: «Вся Рига такая. Машину поставить больше негде. Я вижу, что эти “бедняжки”, которые приезжают работать в Ригу, теперь просто выброшены».

На вопроос журналиста, осталась ли идея Park&Ride лишь несбывшейся мечтой, Экис ответил:

«“Park&Ride” никому нафиг не нужен, потому что тогда не будет доходов. Штрафы за скорость уже заложены в бюджет, и это несправедливо. Надо добиваться, чтобы штрафов было меньше, а получается наоборот. Может, поставим ещё какие-нибудь?»



Клементьев возразил, что в ближайшее время муниципальная полиция получит дроны, которые будут контролировать ситуацию с воздуха.

«И ты будешь платить ещё больше», — добавил он.

По мнению Клементьева, безопасность на дорогах Латвии не улучшается даже там, где ограничение скорости снижено до 30 км/ч:

«Посмотри, что творится на дорогах. Открой криминальные новости — каждый день что-то происходит, как на войне. Бывают дни, когда погибших на дорогах больше, чем в Украине», — сказал он.

Экис согласился: бороться нужно за то, чтобы аварий и штрафов становилось меньше, а не за увеличение поступлений в бюджет. Клементьев также признал, что эти неловкие несоответствия его самого раздражают.