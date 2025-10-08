Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Бывают дни, когда на латвийских дорогах погибших больше, чем в Украине», — депутат о дорожном движении в стране

Редакция PRESS 8 октября, 2025 10:04

Мнения 0 комментариев

LETA

В программе “Preses klubs” на TV24 режиссёр Андрей Экис и депутат Рижской думы Андрей Клементьев остро раскритиковали ситуацию с парковками и безопасностью на дорогах. По их словам, в Риге становится всё сложнее поставить машину, а штрафы давно превратились в источник дохода для бюджета.

Оба возмущались нелогичными решениями властей, когда штрафы заранее закладываются в бюджет, а об удобстве жителей никто не думает — ведь тогда не будет прибыли. Экис, живущий на Кипсале, рассказал, что в Риге уже невозможно припарковаться: «Вся Рига такая. Машину поставить больше негде. Я вижу, что эти “бедняжки”, которые приезжают работать в Ригу, теперь просто выброшены».

На вопроос журналиста, осталась ли идея Park&Ride лишь несбывшейся мечтой, Экис ответил:

«“Park&Ride” никому нафиг не нужен, потому что тогда не будет доходов. Штрафы за скорость уже заложены в бюджет, и это несправедливо. Надо добиваться, чтобы штрафов было меньше, а получается наоборот. Может, поставим ещё какие-нибудь?»


Клементьев возразил, что в ближайшее время муниципальная полиция получит дроны, которые будут контролировать ситуацию с воздуха.

«И ты будешь платить ещё больше», — добавил он.
По мнению Клементьева, безопасность на дорогах Латвии не улучшается даже там, где ограничение скорости снижено до 30 км/ч:

«Посмотри, что творится на дорогах. Открой криминальные новости — каждый день что-то происходит, как на войне. Бывают дни, когда погибших на дорогах больше, чем в Украине», — сказал он.

Экис согласился: бороться нужно за то, чтобы аварий и штрафов становилось меньше, а не за увеличение поступлений в бюджет. Клементьев также признал, что эти неловкие несоответствия его самого раздражают.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

