День независимости для эстонцев важнее, чем для жителей Латвии и Литвы: исследование

Согласно свежему исследованию Norstat и Rimi, для эстонцев День независимости имеет более глубокое значение, чем для наших южных соседей, что также отражается в потребительских привычках. В преддверии 24 февраля в Эстонии значительно возрастает спрос на традиционные праздничные продукты: продажи тёмного хлеба и икры увеличиваются в несколько раз, кильку покупают в 5 раз больше, а эстонские флаги расходятся в 18 раз активнее.

Январский опрос 2025 года, проведённый в трёх странах Балтии, показал, что свой национальный праздник считают важным 31% эстонцев, тогда как в Латвии и Литве этот показатель значительно ниже — 10% и 5% соответственно.

“Каждый год в феврале мы наблюдаем, что люди отдают предпочтение качественным местным продуктам — тёмному хлебу, икре и кильке. Кроме того, особое внимание уделяется украшению дома национальной символикой. День независимости важен для нас, и существует традиция отмечать его в кругу семьи и близких”, — указала менеджер по закупкам Rimi Eesti Марилин Юриссон.

По её словам, растущий спрос на традиционные эстонские продукты подтверждает, что жители Эстонии дорожат своими корнями и ценят национальную кухню. В прошлом году в течение недели перед Днём независимости было продано 7400 кг кильки и 25 000 кг тёмного хлеба. Однако в этом году ключевым фактором при выборе товаров остаются скидки — покупатели чаще выбирают именно те виды кильки, которые предлагаются по акционной цене.

Ощутимое изменение потребительского поведения перед Днём независимости подтверждает, что жители Эстонии ценят свои традиции и считают важными национальную символику и местные продукты в праздничном меню.