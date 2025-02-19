Демография отвела Латвии как государству ещё 20 лет. Дальше учимся жить как на оккупированных землях Украины: газета

С практической точки зрения разница между 1 096 и 921 годом невелика, поскольку ни в том, ни в другом случае количество молодых людей 2023-24 гг. рождения, которые останутся в Латвии через 20 лет, не сможет заменить тех, кто через несколько десятилетий уже не сможет поддерживать инфраструктуру Латвии, производство, армию, администрацию, образование, медицину, искусство и т.д. в том виде, в котором они существуют сегодня.

Будет ли Раймонд Паулс работать и через 20 лет?

30 308 детей, родившихся в прошлом и позапрошлом годах, никак не смогут заменить 48 701 человека в возрасте 44 и 45 лет через 20 лет. Точкой замещения здесь является пенсионный возраст в Латвии. Конечно, этот возраст - лишь общественный договор, который можно изменить, то есть повысить пенсионный возраст. Кроме того, достижение определенного возраста для всех не означает, что каждый человек, достигший этого возраста, сразу же теряет способность выполнять работу, за которую стоит платить зарплату.

Но увы, это лишь отговорки, которые не увеличат объем работы, который можно извлечь из оставшегося населения Латвии, по сравнению с тем объемом работы, который может поддерживать латвийское государство сегодня. Уже сейчас заметная часть этого труда и его распределения в количественном и качественном отношении приходится на людей, давно вышедших на пенсию, среди которых Раймонд Паулс занимает лидирующее положение.

Государству осталось 20 лет

Данные Центрального статистического управления о 921 рождении в декабре и, соответственно, 12 571 ребенке за весь 2024 год, что на 1 919 детей или 13,2 % меньше, чем в 2023 году, очень печальны, но предоставление такой информации имеет и положительное значение. В частности, она дает четкое представление о будущем, к которому нужно готовиться.

Приведенные ЦСУ цифры ясно показывают неспособность нынешнего населения Латвии сохранить нынешние нормы совместного проживания, закрепленные в законах Латвийского государства, при смене поколений.

Пока рано называть конкретные события и даты, после которых нынешние нормы сожительства и писаные законы перестанут действовать, но падение числа рождений ниже тысячи в месяц в октябре прошлого года служит весьма убедительным ориентиром для краха нынешнего порядка через 20 лет. Примерно в это время родившиеся сейчас должны начать работать, чтобы обеспечить себя и общество, но в совокупности они не смогут этого сделать из-за своей слишком малой численности.

В настоящее время четыре фактора способствуют тому, что планка 800 новорожденных будет достигнута уже в этом месяце, то есть в феврале, и подтверждена в апреле, когда ЦСУ опубликует демографические данные. Во-первых, население Латвии все чаще не хочет или не желает иметь детей. Во-вторых, уменьшается число людей, потенциально способных иметь детей. В-третьих, люди используют контрацептивы не только для того, чтобы не иметь детей вообще, но и для того, чтобы дети рождались преимущественно в теплые месяцы года, когда легче ухаживать за новорожденными. В-четвертых, февраль - особый месяц, в котором меньше дней.



О движении к 800 рождениям в месяц свидетельствует изменение среднего числа рождений в день:



Если бы число рождений в среднем за день больше не уменьшалось, то 29,7x28=831 ребенок, округлим до 800. Если в этом году среднее число рождений в день продолжит снижаться, как и в конце прошлого года, то 28x28=784, что тоже можно округлить до 800.

Опыт выживания пожилых людей в Украине

Что же делать? Единственное предложение - использовать средства, доступные государственным органам, журналистам и частным лицам, чтобы выяснить хоть что-то о выживании людей на оккупированных Россией территориях Украины в 2014 и 2022 годах. Смысл исследования в том, что за несколько лет половозрастная и профессиональная структура населения там развалилась до уровня, которого Латвия достигнет через несколько десятилетий мира (будем надеяться!).

На оккупированных территориях осталось несколько миллионов человек, основную массу которых составляют пожилые женщины. Большинство из них потеряли прежнюю работу и теперь коллективно и индивидуально делают только то, что необходимо для выживания. Население обменивает подчинение оккупантам на пропитание, которое эти люди не в состоянии добыть самостоятельно. Есть и практические вопросы: как достать еду и мыло, как обогреть комнаты, постирать и вывезти мусор. Если Украина не бьет тревогу по поводу массовой гибели людей на отнятых у нее территориях от голода, холода и чумы, то давайте предположим, что выживание людей в третью зиму войны продолжается.

Государственный аппарат готовится к самоликвидации?

Последний вопрос заключается в том, не смирился ли уже латвийский государственный аппарат с самоликвидацией в сроки, более близкие, чем конец жизни большинства работающих в нем людей. Об этом можно судить по комментарию премьер-министра Эвики Силиня к данным о рождении детей в 2024 году, который дала Лига Аболиня, ее внештатный советник по вопросам детской и семейной политики:

«Сейчас мы в полной мере ощущаем последствия низкой рождаемости после 1990 года, когда рождаемость значительно снизилась, поэтому не только рождается мало детей, но и мало потенциальных матерей. Повышение пособий само по себе не является ключом к повышению рождаемости. Демографические проблемы нужно рассматривать в более широком контексте, и каждая сфера политики имеет свои аспекты. Для семей после рождения ребенка важны не только финансовая стабильность и развитие карьеры, но и национальная безопасность, содействие занятости и возможность совмещения работы и семейных обязанностей, доступ к жилью, качественное и доступное образование и здравоохранение. Одним из приоритетов работы правительства в этом году является поддержка семей, где все эти аспекты подчеркиваются и находятся в тесном контексте с другими приоритетами, установленными премьер-министром - безопасность, экономический рост и сокращение бюрократии.

Комментарий публикуется здесь без сокращений, как доказательство того, что правительство и лично его лидер не намерены - осуществимо это или нет - замедлять снижение рождаемости".