Ехал зигзагом, между рядами и влетел в ограждение: пьяный водитель устроил опасную аварию в Риге (ВИДЕО)

Авария случилась на улице Лубанас. Водитель автомобиля Volkswagen Passat, ехавший по дороге зигзагом, попытался проскочить между рядами машин, задел микроавтобус, после чего отлетел в ограждение и врезался в ещё одно транспортное средство. Инцидент обошёлся без пострадавших лишь по счастливой случайности.

На место аварии прибыла Государственная полиция. В крови водителя обнаружили 2,16 промилле алкоголя. Кроме того, выяснилось, что у него нет водительских прав. По факту происшествия начато уголовное производство.

Мужчине грозит штраф до 570 евро за вождение без прав, а за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — уголовная ответственность и конфискация транспортного средства.