Всего на учёте в агентстве числилось 43 111 безработных — на 1750 человек меньше, чем месяцем ранее. Этот показатель отражает тех, кто официально зарегистрировался в поиске работы, поэтому считается важным индикатором состояния рынка труда.

Наиболее благоприятная ситуация сохраняется в Рижском регионе, где уровень зарегистрированной безработицы составил 3,7%. Хуже всего обстоят дела в Латгалии — здесь безработица достигает 10,5%, несмотря на снижение на 0,4 процентного пункта. В остальных регионах страны также наблюдается постепенное улучшение: в Курземе безработица снизилась до 5,2%, в Земгале — до 4,7%, а в Видземе — до 4,4%.

Снижение безработицы обычно свидетельствует о росте экономической активности и увеличении числа доступных рабочих мест. Это означает, что латвийцам становится немного легче найти работу, особенно в крупных городах и экономически развитых районах. В то же время уменьшение числа безработных положительно сказывается на бюджете — снижается потребность в пособиях и растут налоговые поступления.

Для сравнения: в конце 2024 года уровень зарегистрированной безработицы в стране составлял 5,3%.

