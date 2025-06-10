Некоторые кандидаты сдают экзамен только с шестой или седьмой попытки, что ведёт к существенным тратам: каждый экзамен стоит 50 евро. Как подсчитала телепрограмма Aizliegtais paņēmiens, за год на неудачные попытки экзамена уходит около двух миллионов евро.

На неудовлетворительные результаты обращают внимание и в самих автошколах. Например, в Vanags с первого раза экзамен сдали только 28% учеников. Представители школы отмечают: «Мы как учили, так и учим», — при этом намекая, что CSDD заинтересована в доходе от пересдач. В Presto показатель — 25,4%. В Galvenais ceļš — 26%. Среди тех, кто показывает лучшие результаты, выделяется Drošas braukšanas skola с показателем 43%.

Руководитель крупнейшей автошколы Einšteins Наурис Миканс комментирует: «Не хватает общего регулирования». По его словам, большинство инструкторов работают как самозанятые лица и не связаны с конкретной школой. Это затрудняет контроль качества. Кроме того, он критикует систему, в которой обязательны лишь 10 занятий по 45 минут. «Этого слишком мало, чтобы действительно научиться водить», — говорит Миканс, добавляя, что большинство школ регистрируют только обязательные занятия, а остальные проходят в «серой зоне».

Кандидаты жалуются на стресс, агрессию и противоречивые требования. «В первый раз я хотел проскочить на жёлтый, но это считается запрещающим сигналом», — рассказывает Эдгарс. Занда, сдававшая экзамен восемь раз, цитирует инспектора: «Права нужны не всем». А Лелде отмечает, что аварийное торможение ей не объясняли на практике, только в теории.

CSDD признаёт: низкие результаты указывают на проблемы с качеством подготовки. «Человек едет, вроде бы едет, правила вроде бы знает — и его уже отправляют на экзамен», — говорит глава департамента квалификации Юрис Тетерис. По его мнению, автошколы должны больше внимания уделять не только технике вождения, но и способности прогнозировать опасности и ориентироваться в дорожной ситуации.