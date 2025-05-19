Даже номер машины был известен: почему 450 кг героина свободно вывезли из Латвии?

Совет по надзору за реформой в СГД под руководством министра финансов Арвилса Ашераденса планирует повторно рассмотреть вопрос о том, подходит ли Прусакс на эту должность, сообщила передача Латвийского телевидения "De facto".

Пять сотрудников отдела внутреннего контроля СГД и представитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией почти два месяца проводили проверку по делу о грузовом автомобиле с 450 кг героина, который беспрепятственно проследовал через территорию Латвии. Предупреждение от Европейского бюро по борьбе с мошенничеством было достаточно конкретным, вплоть до номера машины, однако груз не был остановлен.

Руководитель отдела внутреннего контроля СГД Эвита Уварова сообщила, что в ходе проверки выявлены организационные риски, внешние риски и недостатки при исполнении служебных обязанностей отдельными должностными лицами, которые крайне важно устранить, чтобы подобное не повторилось.

Конкретные выводы комиссия не называет, так как это информация ограниченного доступа, однако отмечает, что умысла или коррупции в данной ситуации не было.

В ходе расследования были опрошены 15 должностных лиц, и не исключено, что будут основания для рассмотрения дисциплинарной ответственности девяти человек - семи сотрудников управления налоговой и таможенной полиции и двух сотрудников таможенного управления за необоснованное неисполнение обязанностей или некачественную работу.

"Есть факты, свидетельствующие о бездействии. На мой взгляд, это недопустимо, и такие люди должны быть наказаны. Дисциплинарно, но наказаны. Что касается возможных умышленных действий, это можно выяснить только оперативной работой и следственными методами. Это вопрос правоохранительных органов", - сказала генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке.

(Lsm.lv)