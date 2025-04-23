Даже если деньги на вооружение найдутся, проблема будет с производством: Раев о плане ReArm Europe

План «ReArm Europe» состоит из пяти частей, напомнил Раев. "Но, как обычно, дьявол кроется в деталях! Если мы посмотрим на детали, что мы получим? К 150 миллиардов [евро], которые сейчас выделяются, есть одно очень важное требование - 65% закупок новых вооружений, боеприпасов и прочего, должно поступать из Европейского союза», - пояснил он. В то же время, Нидерланды, например, закупают 97 % своего вооружения в США.

«Для всех этих богатых стран, за исключением, может быть, Франции и Германии, закупки американского оружия и боеприпасов составляют очень большой процент бюджета, поэтому требование о 65% от ЕС будет очень трудно выполнить. Здесь мы возвращаемся к вопросу о том, где находится военно-промышленный комплекс ЕС, сколько он физически способен произвести?"

"Говоря простым языком, этих денег не существует! Все страны ЕС должны найти их в своих внутренних бюджетах», - резюмировал Раев.

Как уже сообщалось, в начале марта президент ЕК Урсула фон дер Ляйен представила план«ReArm Europe», состоящий из пяти частей и предусматривающий мобилизацию около 800 миллиардов евро на европейскую оборону и оказание немедленной военной поддержки Украине.

В качестве первого шага ЕК предоставит государствам-членам 150 млрд евро в виде кредитов, которые можно будет использовать для противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийских систем, ракет и боеприпасов, беспилотников и систем защиты от дронов, а также для других нужд - от кибербезопасности до военной мобильности.