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Даже если деньги на вооружение найдутся, проблема будет с производством: Раев о плане ReArm Europe

la.lv 23 апреля, 2025 13:38

Новости Латвии 0 комментариев

«Вокруг этих денег, откуда они берутся и что из себя представляют, очень много дезинформации», - заявил полковник запаса Игорь Раев в интервью TV24. Напомним, что в марте этого года Европейская комиссия (ЕК) представила план «ReArm Europe», предусматривающий направление около 800 миллиардов евро на оборону Европы.

План «ReArm Europe» состоит из пяти частей, напомнил Раев. "Но, как обычно, дьявол кроется в деталях! Если мы посмотрим на детали, что мы получим? К 150 миллиардов [евро], которые сейчас выделяются, есть одно очень важное требование - 65% закупок новых вооружений, боеприпасов и прочего, должно поступать из Европейского союза», - пояснил он. В то же время, Нидерланды, например, закупают 97 % своего вооружения в США.

«Для всех этих богатых стран, за исключением, может быть, Франции и Германии, закупки американского оружия и боеприпасов составляют очень большой процент бюджета, поэтому требование о 65% от ЕС будет очень трудно выполнить. Здесь мы возвращаемся к вопросу о том, где находится военно-промышленный комплекс ЕС, сколько он физически способен произвести?"

"Говоря простым языком, этих денег не существует! Все страны ЕС должны найти их в своих внутренних бюджетах», - резюмировал Раев.

Как уже сообщалось, в начале марта президент ЕК Урсула фон дер Ляйен представила план«ReArm Europe», состоящий из пяти частей и предусматривающий мобилизацию около 800 миллиардов евро на европейскую оборону и оказание немедленной военной поддержки Украине.

В качестве первого шага ЕК предоставит государствам-членам 150 млрд евро в виде кредитов, которые можно будет использовать для противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийских систем, ракет и боеприпасов, беспилотников и систем защиты от дронов, а также для других нужд - от кибербезопасности до военной мобильности.

 

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