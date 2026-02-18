Cтранные боли суставов: ревматолог ставит диагноз и рекомендует лечение! Новости партнеров Редакция PRESS 18 февраля, 2026 13:36 Новости партнеров

Врач Klīnika balta BALTA Ирина КАРПОВА знает, как победить дракона, который сбивает работу иммунной системы человека!

Ирина КАРПОВА – редкий специалист: интернист и ревматолог, в совершенстве владеющий методикой ультразвукового исследования. Это сочетание медицинских компетенций позволяет ускорить точную диагностику и лечение ревматологических заболеваний...

— Доктор, какими заболеваниями занимается врач столь редкой специальности, как ваша?

— Ревматолог — специалист в области заболеваний соединительной ткани, которая связывает в нашем организме воедино все — кровь и лимфу, кости и хрящи. Она же входит в состав жировой клетчатки и слизистой. А так как соединительная ткань есть практически повсеместно в организме, то ревматолог имеет дело с широким спектром заболеваний, поражающих суставы, нервную систему, почки, легкие, сердце и другие органы.

В основе ревматологических заболеваний обычно лежит аутоиммунный процесс - и мы занимаемся случаями, когда иммунная система человека начинает воспринимать собственные ткани как чужеродные и продуцировать воспаления и повреждения в организме.

Сложность диагностики ревматоидных недугов в том, что одна и та же болезнь может иметь множество различных проявлений, а разные болезни — схожие симптомы. Каждый такой пациент — это тот еще квест, когда правильная расстановка акцентов напрямую связана с опытом и квалификацией врача.

В нашей стране встречаются редкие болезни - красная волчанка, и синдром Шегрена, и антифосфолипидный синдром. Как и очень распространенный ревматоидный артрит, все эти болезни имеют ревматологические корни.

Но наиболее распространенными ревматическими диагнозами являются: остеоартроз, ревматоидный артрит, реактивный артрит, миозит (воспаление скелетных мышц) и васкулит (воспаление сосудов).

— Такое впечатление, что проблема артрита касается чуть ли не каждого второго человека во второй половине жизни...

— Артрит артриту большая рознь. Вы затронули очень важный вопрос дифференциации диагноза. Большая часть обратившихся к ревматологу — люди с симптомами боли, покраснения или припухлости суставов.

Ревматоидный артрит — аутоимунная патология, когда случается внутренний сбой наладок организма, который по не совсем еще понятным причинам действует против своих же суставов. Чаще болезнь возникает в молодом возрасте (30-35 лет), причем женщины страдают в три раза чаще мужчин.

Постепенно, день за днем, поражаются суставы и наблюдается воспалительный процесс во внутренних органах. В первую очередь нередко воспаляются мелкие суставы рук с одновременным поражением лучезапястных суставов.

При ревматоидном артрите очень важны ранняя диагностика и лечение. Нельзя тянуть с визитом к специалисту: сделав УЗИ больных суставов во время первичной консультации (а это тоже в моей компетенции как сертифицированного специалиста в этой области) и поговорив с пациентом (который обычно имеет результат необходимых лабораторных анализов, назначенных семейным врачом), я могу поставить диагноз и начать лечение.

После появления первых симптомов примерно в течение полугода-года существует возможность если не полностью обратить процесс вспять, то хотя бы резко его остановить, не допустив разрушения тканей. Поэтому при первых подозрениях на ревматоидный артрит надо поспешить к врачу: это очень важное решение для качества вашей дальнейшей жизни.

Признаки возможного ревматоидного артрита: утренняя скованность движений, припухлость или болезненность трех и более суставов, слабость в кистях рук. Для этого типа артрита характерно повреждение маленьких суставов (пальчики кистей рук), хотя в принципе бывают пациенты, у которых начинается с большого (коленного или тазобедренного) сустава.

Никого не хочу огорчать, но человек, не получивший своевременного лечения, становится инвалидом. И это — безобразие! На данный момент медицина ушла далеко вперед от недавнего прошлого, и на самом деле ревматический процесс останавливается, воспаление утихомиривается за 3-6 месяцев терапии (есть современные эффективные медикаменты), человек чувствует себя практически здоровым. Вдумайтесь: одно сделанное УЗИ, один визит к специалисту - и вы фактически спасены от беды.

— Правильно ли я поняла, что есть еще и другой какой-то артрит, иное заболевание?

— Если вы имеете в виду дегенеративные артриты (травматический и остеоартроз), то тут патологические изменения в суставе могут быть связаны с повреждением суставного хряща, покрывающего кости в месте их сочленения. Отличительный симптом: человек чувствует скованность и боль в суставах скорее во второй половине дня и ближе к вечеру.

Остеоартрит — хроническое прогрессирующее заболевание, характеризующееся постепенным разрушением хряща в суставах. А хрящ — это гладкая ткань, покрывающая концы костей в суставах и способствующая их плавному движению.

При остеоартрите хрящ истончается и со временем полностью стирается, что приводит к трению костей друг о друга, воспалению и болям. Своевременное выявление и устранение факторов риска дегенеративного артрита также позволяет замедлить, фактически затормозить прогрессирование заболевания.

Всегда лучше при первых признаках «непонятно какого» артрита или чего-то еще (может быть, подагры или других проблем) прийти к врачу на консультацию. В нашей клинике может оказаться достаточным одного визита, чтобы разобраться в проблеме.

— Знаю, что с красной волчанкой тоже идут к вам...

— Этот недуг поражает все органы и системы организма за счет выработки органонеспецифических аутоантител и иммунных комплексов. Самый опасный вид, который затрагивает почки.

Каждому человеку полезно знать симптомы системной красной волчанки, позволяющие заподозрить эту патологию: это реакция на солнце в виде сыпи, язвочки в полости рта, выпадение волос. Идите к врачу без промедлений — это позволит остановить ее агрессивный нрав.

Не стану перечислять все заболевания ревматологической сферы и их проявления. Совет один: в любой неясной ситуации следует искать ответ, не тянуть с визитом к специалисту и не расстраиваться. Ревматология шагнула в космос, не бойтесь получить от врача тот самый скафандр, который позволит вам долго и качественно жить...

Беседовала Людмила ВЕВЕРЕ

Cправка. В клинике BALTA консультируют: ревматолог, интернист (врач внутренней медицины); семейный врач; флеболог; дерматолог; подолог; специалист по питанию.

Диагностика и обследования на новом оборудовании: общая ультрасонография (УЗИ); УЗИ опорно-двигательного аппарата; УЗИ сосудов; дерматоскопия;

цифровая диагностика новообразований кожи FotoFinder ATBM Master.

Подробнее: www.kbalta.eu

Адрес: Рига, ул. Бирзниека-Упиша, 10-1.

Запись по телефону 28 770 660

или онлайн — через eVeselībasPunkts.lv

Регистрационный номер медицинского учреждения: 001000280.