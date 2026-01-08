Чума могла прийти не с крысами: 4-тысячелетняя овца раскрыла тайну катастрофы бронзового века

Подсказку дала… обычная овца, умершая 4 000 лет назад.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Cell, международная команда учёных обнаружила ДНК бактерии Yersinia pestis — возбудителя чумы — в останках домашней овцы из укреплённого поселения бронзового века Аркаим.

Это открытие может полностью изменить представление о том, как распространялась древняя чума.

Известная всем «чёрная смерть» Средневековья убивала миллионы людей благодаря блохам, которые переносили бактерию с грызунов на человека. Но бронзовая чума была другой. Этот древний штамм не имел генетических механизмов для передачи через блох, и десятилетиями учёные ломали голову: как же она вообще распространялась?

Ответ может быть неприятно простым.

Исследование указывает на то, что домашние животные — овцы, козы, возможно, крупный скот — могли быть переносчиками инфекции. Не как жертвы, а как «мост» между природными очагами болезни и людьми.

А значит, чума могла путешествовать вместе с пастухами, караванами и торговыми маршрутами, задолго до появления городов в привычном смысле.

Древний штамм чумы появился около 5 000 лет назад, циркулировал по Евразии почти две тысячи лет, а затем загадочно исчез. И только сейчас, благодаря одной овце, становится понятно, что эпидемии могли распространяться не через насекомых, а через саму основу жизни бронзового века — скотоводство.

Чума, возможно, шла не за крысами, а за людьми.

И за их животными.