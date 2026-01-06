Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Чтобы помощь властей служила человеку: Бюро омбудсмена объявило приоритеты на этот год

Редакция PRESS 6 января, 2026 12:28

Новости Латвии 0 комментариев

В этом году работа омбудсмена Карины Палковой будет сосредоточена на защите прав человека в повседневных ситуациях, когда люди чаще всего сталкиваются с противоправными, несоразмерными или необоснованными действиями либо бездействием государства или самоуправлений, сообщили агентству ЛЕТА в Бюро омбудсмена.

Особое внимание будет уделено защите прав детей, в том числе прав ребенка на безопасную и эмоционально благоприятную среду в образовательных учреждениях, защите детей от насилия и кибернасилия, а также своевременному и доступному здравоохранению и заботе о психическом здоровье.

Кроме того, планируется уделять внимание защите прав пациентов с целью укоренения практики уважительного отношения, предоставления понятной информации и повышения эффективности механизмов защиты прав пациентов.

Также работа омбудсмена будет сфокусирована на уменьшении цифровой неграмотности: особое внимание будет уделено повышению возможностей пожилых людей, людей с инвалидностью и других малозащищенных лиц получить доступ к цифровым государственным, финансовым и медицинским услугам.

Омбудсмен продолжит заниматься вопросами защиты прав людей, длительно находящихся в пансионатах, центрах социального ухода, детских учреждениях и других учреждениях длительного или закрытого ухода.

В числе приоритетов омбудсмена будет и основанный на правах человека подход в вопросах миграции и соискания убежища, призванный обеспечить соразмерность интересов безопасности государства и защиты основных прав человека.

В Бюро омбудсмена также подчеркивают важность надлежащего управления как основы демократии и устойчивости государства: следует добиваться, чтобы действия государства и самоуправлений служили человеку, а не являлись формальной процедурой.

Выполняя просветительскую функцию, установленную законом об омбудсмене, Бюро омбудсмена особое внимание в этом году будет уделять укреплению понимания прав человека в обществе и публичном управлении, способствуя единому и основанному на правах человека применению правовых норм на практике.

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

