Чтобы помощь властей служила человеку: Бюро омбудсмена объявило приоритеты на этот год

Особое внимание будет уделено защите прав детей, в том числе прав ребенка на безопасную и эмоционально благоприятную среду в образовательных учреждениях, защите детей от насилия и кибернасилия, а также своевременному и доступному здравоохранению и заботе о психическом здоровье.

Кроме того, планируется уделять внимание защите прав пациентов с целью укоренения практики уважительного отношения, предоставления понятной информации и повышения эффективности механизмов защиты прав пациентов.

Также работа омбудсмена будет сфокусирована на уменьшении цифровой неграмотности: особое внимание будет уделено повышению возможностей пожилых людей, людей с инвалидностью и других малозащищенных лиц получить доступ к цифровым государственным, финансовым и медицинским услугам.

Омбудсмен продолжит заниматься вопросами защиты прав людей, длительно находящихся в пансионатах, центрах социального ухода, детских учреждениях и других учреждениях длительного или закрытого ухода.

В числе приоритетов омбудсмена будет и основанный на правах человека подход в вопросах миграции и соискания убежища, призванный обеспечить соразмерность интересов безопасности государства и защиты основных прав человека.

В Бюро омбудсмена также подчеркивают важность надлежащего управления как основы демократии и устойчивости государства: следует добиваться, чтобы действия государства и самоуправлений служили человеку, а не являлись формальной процедурой.

Выполняя просветительскую функцию, установленную законом об омбудсмене, Бюро омбудсмена особое внимание в этом году будет уделять укреплению понимания прав человека в обществе и публичном управлении, способствуя единому и основанному на правах человека применению правовых норм на практике.