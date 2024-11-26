«Что наши чиновники делали на Маврикии 6 дней?» Список командировок одного госучреждения вызывает вопросы

Документ опубликовал в социальной сети Х журналист и известный разоблачитель Лато Лапса. Сохранив в тайне конкретное название государственного учреждения, он лишь добавил, что это не МИД. В нем указаны направления командировок, количество дней и количество человек, которые ездили по государственным делам по всем у свету.

Получается очень интересное чтение, вызывающее много вопросов. Даже если не обращать внимание на командировки длительностью в пару дней, например, в Тайланд, интерес вызывают долгие поездки в экзотические страны на пять и даже восемь дней.

Например, в январе чиновник отправился на шесть дней в Андорру, маленькое независимое княжество между Францией и Испанией. Комментаторы отмечают, что это карликовое государство славится своими бутикам и горнолыжными курортами.

В апреле чиновники отправились в деловые поездки на восемь дней в Армению и Молдову. Еще пять дней в феврале госслужащие провели в Грузии - тоже неплохо.

Но наибольшее недоумение, пожалуй, вызывают шесть дней, проведенные в сентябре на Маврикии. Невольно возникает вопрос: какие государственные дела могли привести латвийского чиновника в небольшое государство на островах в Индийском океане, знаменитое своими пляжами, лагунами и рифами?