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«Что наши чиновники делали на Маврикии 6 дней?» Список командировок одного госучреждения вызывает вопросы

Редакция PRESS 26 ноября, 2024 16:12

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Достоянием общественности стал документ неназванного госучреждения, в котором указан список командировок латвийских госслужащих - направления и количество дней, проведенных за границей в 2024 году. Чтение сухого служебного документа становится увлекательней, если обратить внимание на такие направления как остров Маврикия или Тайланд.

Документ опубликовал в социальной сети Х журналист и известный разоблачитель Лато Лапса. Сохранив в тайне конкретное название государственного учреждения, он лишь добавил, что это не МИД. В нем указаны направления командировок, количество дней и количество человек, которые ездили по государственным делам по всем у свету.

Получается очень интересное чтение, вызывающее много вопросов. Даже если не обращать внимание на командировки длительностью в пару дней, например, в Тайланд, интерес вызывают долгие поездки в экзотические страны на пять и даже восемь дней.

Например, в январе чиновник отправился на шесть дней в Андорру, маленькое независимое княжество между Францией и Испанией. Комментаторы отмечают, что это карликовое государство славится своими бутикам и горнолыжными курортами.

В апреле чиновники отправились в деловые поездки на восемь дней в Армению и Молдову. Еще пять дней в феврале госслужащие провели в Грузии - тоже неплохо.

Но наибольшее недоумение, пожалуй, вызывают шесть дней, проведенные в сентябре на Маврикии. Невольно возникает вопрос: какие государственные дела могли привести латвийского чиновника в небольшое государство на островах в Индийском океане, знаменитое своими пляжами, лагунами и рифами?

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