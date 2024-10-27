«Что это за птица?» Женщина в 15-м троллейбусе удивила окружающих необычным пассажиром (ФОТО)

На сей раз поводом для удивления и ролика в "ТикТоке" стала женщина, которая ехала в транспорте с птицей. Автор видео задается вопросом, какая это птица.

"Ястреб", - коротко и емко отвечает одна из комментаторов.

"Попугай", - смеется другой.

"Ужин", - шутит третий.

"Как, черт возьми, она поймала ястреба и ей удается так легко его удержать? Как?!" - не верит своим глазам четвертый.

Ему объясняют: "В Риге травят мышей, а ястребы их ловят. Сами травятся и становятся флегматичными, беспомощными. Думаю, она везет его в ветклинику. Здоровую птицу никогда так не поймаешь".

"Может быть, птица ранена и женщина взяла ее, чтобы вылечить", - соглашаются с предыдущим комментатором.