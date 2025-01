Число жертв мощного землетрясения на границе Тибета и Непала приближается к сотне

Число жертв сильного землетрясения в северных предгорьях Гималаев, вблизи одного из самых святых городов Тибета, увеличилось до 126, сообщили власти Китая.

Многие жители оказались в ловушке, а десятки подземных толчков сотрясали высокогорный регион на западе Китая и по другую сторону границы – в Непале.

Государственные СМИ КНР со ссылкой на штаб по ликвидации последствий землетрясения в Тибете сообщили, что по меньшей мере 130 человек пострадали, около 1000 домов получили повреждения.

Трагедию прокомментировал Далай-лама XIV, находящийся в изгнании в Индии. "Я глубоко опечален известием о разрушительном землетрясении, произошедшем сегодня утром в Тингри в Тибете и прилегающих регионах. Оно привело к трагической гибели многих людей, многочисленным ранениям и масштабным разрушениям домов и имущества. Я возношу молитвы за тех, кто погиб, и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – заявил духовный лидер тибетских буддистов.

До 1500 пожарных и спасателей направлены на поиски людей под завалами, заявило Министерство по чрезвычайным ситуациям. Геологическая служба США в свою очередь проинформировала, что землетрясение было магнитудой 7,1, его эпицентр залегал на глубине около 10 километров.

В Китае отчитались о магнитуде 6,8.

Эпицентр находился в сельском уезде Тингри, в 75 километрах к северо-востоку от горы Эверест, через которую проходит граница между Китаем и Непалом. Этот район известен учёным своей сейсмической активностью: здесь Индийская и Евразийская плиты сталкиваются, до сих пор вызывая изменения рельефа Гималайских гор, в частности, самых высоких мировых пиков.

Последствия землетрясения ощущались во всём округе Шигадзе с населением 800 000 человек.

Шигадзе – один из самых святых городов Тибета, где находится монастырь Ташилунпо – традиционная резиденция Панчен-ламы, второго по рангу после Далай-ламы в тибетском буддизме, эманации будды Амитабхи.

Во время землетрясения на Эвересте, на отметке ~5700 находился немецкий альпинист Йост Кобуш. Его трекер показывает, что он уже спускается.

Средняя высота над уровнем моря в районе эпицентра составляет около 4 200 метров, говорится в сообщении Китайского центра сейсмических сетей в социальных сетях. Государственная телекомпания CCTV сообщила, что относительно недалеко от эпицентра землетрясения находятся несколько крупных населенных пунктов: в 380 километрах – Лхаса, столицы Тибета, в 23 километрах – второй по величине города региона Шигадзе, в 230 километрах – столица Непала Катманду.

В Катманду землетрясение разбудило жителей, заставив их покинуть свои дома. Информация из отдаленных горных районов Непала, расположенных ближе к эпицентру, на данный момент не поступала.

Власти Непала сообщают об отсутствии разрушений и погибших в районе Эвереста.

По данным Геологической службы США, за последнее столетие в этом районе произошло 10 землетрясений магнитудой не менее 6.

