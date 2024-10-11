Число туристов в Риге возвращается на доковидный уровень: Кирсис

Количество туристов, ночующих в рижских гостиницах, в следующем году достигнет уровня 2019 года, а количество туристов, останавливающихся на ночлег в квартирах, достигнет этого уровня уже в этом году.

Как сообщил на пресс-конференции директор Рижского агентства инвестиций и туризма (РАИТ) Фредис Быков, в этом году за семь месяцев в гостиницах Риги переночевали 617 647 туристов, что на 14% больше, чем в 2023 году.

Как пояснил Кирсис, "Covid-19" не является важнейшей причиной, по которой ранее сокращалось число туристов. По окончании пандемии люди вышли из дома и возобновили путешествия.

Однако после вторжения России в Украину Рига потеряла примерно 200 000 российских и белорусских туристов, которые не вернутся, в связи с чем столица пытается заменить этих туристов западноевропейскими и скандинавскими.

Руководитель управления международного сотрудничества и маркетинга РАИТ Линда Педе сообщила, что в этом году на привлечение туристов агентство израсходовало примерно 1,5 млн евро. Самые активные кампании развернуты в Польше и скандинавских странах.

Все они дали запланированные результаты, в отдельных сегментах даже превысили их.

Кирсис добавил, что существенным вложением в привлечение туристов также служит поддержка проведению крупных мероприятий, таких как спортивные соревнования и музыкальные фестивали.

Как сообщалось, сегодня в РАИТ состоялась пресс-конференция, на которой были представлены данные о туризме 2024 года в Риге и организованные до сих пор кампании по содействию туризму, а также состоялась презентация запланированной зимней кампании.