«Численность российских вооружённых сил у границ с Латвией начнёт расти»: оценка военной разведки

MIDD указывает, что истощение резервов может поставить под угрозу способность России вести затяжную войну высокой интенсивности в ближайшие несколько лет. В то же время служба делает вывод, что в краткосрочной перспективе Москва, скорее всего, сможет мобилизовать имеющиеся ресурсы для финансирования войны в Украине, стремясь достичь стратегических целей Кремля в этой стране.

Одновременно в службе подчёркивают, что в текущих условиях Россия не располагает военными возможностями для ещё одной стратегической сухопутной операции.

MIDD сообщает, что в России проводится масштабная военная реформа, в рамках которой планируется увеличить численность вооружённых сил с одного до полутора миллионов военнослужащих. Наиболее значительные изменения предусмотрены именно в западном стратегическом направлении.

«Вероятно, для полного достижения целей реформы потребуется несколько лет, возможно, даже десятилетие, но ожидается, что численность российских вооружённых сил у границ с Латвией начнёт расти по мере снижения интенсивности боевых действий в Украине», — говорится в оценке.

MIDD подчёркивает, что невозможно точно определить объём вооружённых сил или уровень их боеспособности, которого Россия должна достичь, чтобы Кремль решился на новое военное наступление. По мнению службы, принятие таких решений может зависеть от различных ситуативных и субъективных факторов, включая представления российской военно-политической элиты о слабости противника и расчёты, что определённых целей можно достичь военным путём.

«Вторжение в Украину показало, что такие расчёты России могут быть неточными и чрезмерно оптимистичными», — отмечает MIDD. При этом служба считает, что, скорее всего, Россия решится напасть на одну из стран НАТО только в случае, если будет уверена, что остальные члены альянса не выполнят обязательства, предусмотренные статьёй 5 Вашингтонского договора, и не окажут помощь. Для этого Россия целенаправленно пытается убедить западные страны в своей готовности применить ядерное оружие даже при относительно низкой внешней угрозе, добавляет служба.

MIDD также подчёркивает, что вполне вероятно, что, сталкиваясь с трудностями в войне против Украины, Кремль продолжит угрожать, но будет воздерживаться от использования ядерного оружия.

В отчёте также отмечается, что значительную поддержку России оказывают поставки вооружений и боеприпасов из Северной Кореи и Ирана. Существенную помощь российской военной промышленности и вооружённым силам оказывает Китай, поставляя производственное оборудование, компоненты микроэлектроники, двигатели для дронов и аналогичную технику.

MIDD признаёт, что стратегическое сотрудничество между Россией и Китаем представляет собой серьёзный фактор угрозы для Латвии, так как оно может обеспечить Москве необходимую для конфронтации с Западом дипломатическую, экономическую и военно-техническую поддержку.

Угрозу для Латвии представляет и политика, проводимая Беларусью, подчёркивают эксперты. Всё возрастающая зависимость Минска от Москвы делает Беларусь потенциальным союзником в возможной агрессии России против соседних стран, заключает MIDD.

Эксперты также добавляют, что Россия продолжает использовать неформальные вооружённые формирования как на поле боя в Украине, так и для достижения определённых целей в других странах мира. Концепция применения таких сил многократно доказала свою эффективность как в Украине, так и за её пределами. MIDD подчёркивает, что в зависимости от обстоятельств и необходимости, эти формирования могут снова сыграть значительную роль в реализации интересов Кремля.

MIDD — это государственное учреждение безопасности, находящееся в подчинении министра обороны, выполняющее задачи военной контрразведки, разведки и другие функции, предусмотренные Законом о государственных учреждениях безопасности и другими нормативными актами. С 2002 года службу возглавляет Индулис Кректис.