Через WhatsApp годами продавали никотин детям — полиция бездействовала

Местная жительница рассказала, что её сын-подросток потерял сознание после употребления никотиновых изделий: «Казалось, всё в порядке, а потом он вышел из машины и просто рухнул без сознания. Мы сделали анализы и поняли, что это отравление никотином. Позже я узнала, что и у других детей случалось то же самое».

Женщина выяснила, что её сын и многие его сверстники состоят в «WhatsApp»-группе, где подростки без труда покупают электронные сигареты и табачные пакетики.

«Там написано, что группа работает с 2019 года. Любой может написать, что ему нужно, и товар привезут. Всё это на глазах у всех, и никто ничего не делает».

По её словам, в Бауске не раз видели, как дети прямо на улице передавали Линде по 20 евро, чтобы получить запрещённые изделия. «Я внедрилась в эту группу, собрала все доказательства и передала полиции. Но торговля продолжается. Это ненормально».

Мать утверждает, что Линда вовлекала в бизнес и своих детей, возможно, даже несовершеннолетнего: «Я бы хотела задать ей вопрос в лицо: что ты делаешь? На здоровье детей зарабатываешь? Почему не идёшь работать честно?»

Журналисты передачи «Bez Tabu» провели контрольную покупку. Встретившись с Линдой в публичном месте, они за 12 евро приобрели два блока никотиновых пакетиков. Когда журналисты раскрыли ей правду, Линда сначала путалась в ответах, уверяя, что это единственная продажа. Потом признала, что большую часть товара уже продала. В группе, однако, ежедневно публиковались рекламные фото с её номера телефона.

После вмешательства «Bez Tabu» полиция всё же отреагировала: изъяла часть продукции у Линды и возбудила административное дело. Женщине грозит штраф до 700 евро.

«Полицейские работали и раньше, но у нас не было конкретных фактов против конкретного человека», — сказала руководитель Южноземгальского участка полиции Дана Ландсберга.

Тем не менее, очевидно, что действия полиции до сих пор были малоэффективными. Группа работала открыто, о ней знали и родители, и дети, и правоохранители.

«Мы много лет жаловались, но никто не смог остановить эту торговлю. И только журналисты смогли собрать доказательства за несколько дней», — добавила мать пострадавшего подростка.

Жители Бауски надеются, что теперь полиция займётся делом серьёзно и соберёт доказательства систематической незаконной торговли, а наказание будет более суровым, чем символический штраф.