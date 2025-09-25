Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 25. Сентября Завтра: Rauls, Rodrigo
Доступность

Через WhatsApp годами продавали никотин детям — полиция бездействовала

Редакция PRESS 25 сентября, 2025 09:45

ЧП и криминал 0 комментариев

В Бауске уже несколько лет беспрепятственно работает группа в мессенджере WhatsApp, где незаконно продают никотиновую продукцию, включая запрещённые ароматизированные электронные сигареты и пакетики с высоким содержанием никотина. Главной организаторшей называют женщину по имени Линда. По словам местных жителей, именно она снабжала товарами и детей.

Местная жительница рассказала, что её сын-подросток потерял сознание после употребления никотиновых изделий: «Казалось, всё в порядке, а потом он вышел из машины и просто рухнул без сознания. Мы сделали анализы и поняли, что это отравление никотином. Позже я узнала, что и у других детей случалось то же самое».

Женщина выяснила, что её сын и многие его сверстники состоят в «WhatsApp»-группе, где подростки без труда покупают электронные сигареты и табачные пакетики.

«Там написано, что группа работает с 2019 года. Любой может написать, что ему нужно, и товар привезут. Всё это на глазах у всех, и никто ничего не делает».
По её словам, в Бауске не раз видели, как дети прямо на улице передавали Линде по 20 евро, чтобы получить запрещённые изделия. «Я внедрилась в эту группу, собрала все доказательства и передала полиции. Но торговля продолжается. Это ненормально».

Мать утверждает, что Линда вовлекала в бизнес и своих детей, возможно, даже несовершеннолетнего: «Я бы хотела задать ей вопрос в лицо: что ты делаешь? На здоровье детей зарабатываешь? Почему не идёшь работать честно?»

Журналисты передачи «Bez Tabu» провели контрольную покупку. Встретившись с Линдой в публичном месте, они за 12 евро приобрели два блока никотиновых пакетиков. Когда журналисты раскрыли ей правду, Линда сначала путалась в ответах, уверяя, что это единственная продажа. Потом признала, что большую часть товара уже продала. В группе, однако, ежедневно публиковались рекламные фото с её номера телефона.

После вмешательства «Bez Tabu» полиция всё же отреагировала: изъяла часть продукции у Линды и возбудила административное дело. Женщине грозит штраф до 700 евро.

«Полицейские работали и раньше, но у нас не было конкретных фактов против конкретного человека», — сказала руководитель Южноземгальского участка полиции Дана Ландсберга.

Тем не менее, очевидно, что действия полиции до сих пор были малоэффективными. Группа работала открыто, о ней знали и родители, и дети, и правоохранители.

«Мы много лет жаловались, но никто не смог остановить эту торговлю. И только журналисты смогли собрать доказательства за несколько дней», — добавила мать пострадавшего подростка.

Жители Бауски надеются, что теперь полиция займётся делом серьёзно и соберёт доказательства систематической незаконной торговли, а наказание будет более суровым, чем символический штраф.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:50 25.09.2025
Латвия: с января повышают плату за въезд в Юрмалу
Sfera.lv 51 минуту назад
Рост всего 0,9%: ЕБРР ухудшил прогноз ВВП для Латвии
Bitnews.lv 54 минуты назад
Ждём краха? Почему Латвии предсказывают политический обвал
Bitnews.lv 1 час назад
Более 6000 иностранцев наказаны в Риге за год
Bitnews.lv 2 часа назад
Мусорное дело. Требуют прозрачности тарифов на раздельный сбор
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: подсказал соседу по парте на русском? Нарушение!
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: в регионе провели сложнейшую операцию на сердце
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: нет тебе оправданий, школьник!
Sfera.lv 7 часов назад

Зеленский: Трамп согласен с правом Украины на ответные удары

Мир 13:51

Мир 0 комментариев

В интервью изданию Axios (требуется подписка) президент Украины рассказал, что во время их встречи с американским лидером Дональд Трамп поднял вопрос о том, что Украина должна отвечать на российские удары по принципу «око за око», сообщает Русская служба Би-би-си.

В интервью изданию Axios (требуется подписка) президент Украины рассказал, что во время их встречи с американским лидером Дональд Трамп поднял вопрос о том, что Украина должна отвечать на российские удары по принципу «око за око», сообщает Русская служба Би-би-си.

Читать
Загрузка

К выходным правительство рухнет? Недоверие Силине выразила ещё одна партия

Важно 13:39

Важно 0 комментариев

Партии оппозиции в Сейме — Национальное объединение (NA) и Объединённый список (AS) — предлагают выразить недоверие премьер-министру Эвике Силине (JV), сообщил агентству LETA Нацблок.

Партии оппозиции в Сейме — Национальное объединение (NA) и Объединённый список (AS) — предлагают выразить недоверие премьер-министру Эвике Силине (JV), сообщил агентству LETA Нацблок.

Читать

Эта работа никогда не прекращалась: глава муниципальной полиции рассказал, как ловят нелегалов

Новости Латвии 13:34

Новости Латвии 0 комментариев

Глава Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 заявил, что полиция реагирует на обеспокоенность жителей скоплением иностранцев.

Глава Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 заявил, что полиция реагирует на обеспокоенность жителей скоплением иностранцев.

Читать

Дания назвала инциденты с дронами гибридными атаками

Мир 13:17

Мир 0 комментариев

Правительство Дании расценивает недавние пролеты беспилотников над аэропортами страны как гибридные атаки. Цель этих действий - "посеять страх", заявил в четверг, 25 сентября, министр юстиции Петер Хуммельгор.

Правительство Дании расценивает недавние пролеты беспилотников над аэропортами страны как гибридные атаки. Цель этих действий - "посеять страх", заявил в четверг, 25 сентября, министр юстиции Петер Хуммельгор.

Читать

Найденный под Краславой рысенок умер в зоопарке

Для настроения 13:08

Для настроения 0 комментариев

Представители Рижского зоопарка сообщили, что спасти найденного в Комбули Краславского края рысенка не удалось. Животное скончалось 23 сентября.

Представители Рижского зоопарка сообщили, что спасти найденного в Комбули Краславского края рысенка не удалось. Животное скончалось 23 сентября.

Читать

Латвия совместно с немцами построит завод боеприпасов на 150 рабочих мест

Важно 12:59

Важно 0 комментариев

Латвийская Valsts aizsardzības korporācija (Государственная оборонная корпорация) подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оружейным гигантом Rheinmetall, который предусматривает совместное развитие завода по производству артиллерийских боеприпасов в Латвии за 275 миллионов евро, сообщает Латвийское телевидение, пишет LSM+.

Латвийская Valsts aizsardzības korporācija (Государственная оборонная корпорация) подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оружейным гигантом Rheinmetall, который предусматривает совместное развитие завода по производству артиллерийских боеприпасов в Латвии за 275 миллионов евро, сообщает Латвийское телевидение, пишет LSM+.

Читать

На ковёр к премьеру! Силиня спросит с СЗК за поддержку оппозиции по отказу от Стамбульской конвенции

Новости Латвии 12:37

Новости Латвии 0 комментариев

Поддержка Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме инициативы по отказу от Стамбульской конвенции является нарушением коалиционного договора, заявила премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») через свою консультантку Анну Удре.

Поддержка Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме инициативы по отказу от Стамбульской конвенции является нарушением коалиционного договора, заявила премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») через свою консультантку Анну Удре.

Читать